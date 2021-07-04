Утверждена "дорожная карта" по стратегии развития деятельности РФ в Антарктике

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил план для реализации принятой в августе 2020 года Стратегии развития деятельности России в Антарктике. В "дорожную карту" вошли более 50 мероприятий.

Россия будет создавать на континенте новые зимовочные комплексы на станциях "Восток" и "Мирный". На станциях "Русская" и "Новолазаревская" реконструируют объекты инфраструктуры: жилые блоки, лабораторные комплексы, станции энергообеспечения, очистные сооружения, - запланирована модернизация систем связи и навигации, поэтапное обновление парка транспортной техники.

Для научных целей планируется строительство несколько судов ледового класса, проведение фундаментальных исследований по вопросам климатических изменений и трансформации экологических систем в районе Южного полюса.

Часть средств вложат в мероприятия по сбережению уникальной антарктической экосистемы. Это и создание современных комплексов по переработке жидких и твердых отходов, и обычный вывоз ветхих сооружений и непригодного для использования оборудования.