В Федерации мигрантов оценили слова президента "Мираторга" о зарплатах

Число мигрантов, прибывающих в страну на визовых условиях, незначительно. Об этом заявил президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов в комментарии радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, 99% иностранной рабочей силы приезжает из стран СНГ, поэтому сокращение квот не будет иметь никакого эффекта.

"У нас есть квотирование только для визовиков, визовиков приезжает где-то 1% от всех мигрантов", - отметил Коженов.

Ранее президент компании "Мираторг" Виктор Линник заявил, что сокращение квот на ввоз иностранных рабочих в три-четыре раза может способствовать повышению зарплат в России.