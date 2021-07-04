В Госдуме ответили на сравнение российской армии с "Запорожцем"

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал РИА Новости заявление капитана первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табаха украинским СМИ, что сравнивать армии России и НАТО все равно, что сравнивать автомобили "Запорожец" и Tesla.

"Видимо американский военный безграмотный. Во-первых, автомобиль "Запорожец" никогда не собирали в России. Это достижение украинского автопрома", - подчеркнул парламентарий. Россия же известна своими "Камазами" и Aurus. "Во-вторых, вооруженные силы России сегодня - это настоящий сплав передовых технологий, духа и профессионализма, в то время как армия НАТО - напыщенность и исключительно служба за деньги", - заявил Шеремет.

Еще одно различие, по словам депутата, в том, что российская армия несет миссию защиты своих территорий и миротворчества, а НАТО - агрессию.