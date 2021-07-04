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04.07.2021 13:16
Рубрика: В мире

В Испании перестали обменивать песеты на евро

Текст: Юрий Когалов

Испанские банки больше не обменивают песеты на евро. С 1 июля такое больше невозможно. И прежняя валюта пиренейского королевства окончательно превратилась в предмет для коллекционирования.

Фото: AP Photo/Manu Fernandez
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Хотя у испанцев было почти 20 лет, чтобы избавиться от песет, на руках осталось старых монет и банкнот более чем на 1,5 миллиарда евро. И это при том, что обменный курс составлял 166 песет за один евро (таким он был в 2002 году, когда Испания перешла на общеевропейскую валюту).

В последние годы для того, чтобы обменять песеты, необходимо было записываться на прием в Банк Испании (центральный офис или его филиалы) заранее. Однако в последнюю неделю июня это ограничение было снято и финансовое учреждение принимало всех подряд, что привело к образованию громадных очередей.

Впрочем, многие испанцы и не собирались избавляться от песет. Например, владелец одной из гостиниц неподалеку от Сеговии собирал монеты почти всю свою жизнь. За более чем 50 лет работы в семейной гостинце и ресторане он получил свыше миллиона песет в качестве чаевых. Сейчас это богатство весит около 3,5 тонны. Чтобы их отвезти в Центробанк, пришлось бы как следует потрудиться, однако мужчине было жалко отдавать на переплавку часть истории страны. Он решил сохранить монеты для себя и своей семьи, хотя и готов продать часть коллекции таким же нумизматам, отмечает as.com.

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