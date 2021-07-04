В Мюнхене украли и разрисовали баннеры УЕФА

Неизвестные украли и замазали баннеры европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в Мюнхене, которые были размещены в городе перед чемпионатом Европы по футболу. Полиция Мюнхена расследует дело, подтвердил представитель правоохранительных органов. Однако до сих пор неясно, кто стоит за этой акцией. В целом полиция Мюнхена смогла взять под контроль события, связанные с четвертьфинальным матчем чемпионата Европы между Италией и Бельгией, который проводился в пятницу вечером, отмечает tagesschau.de.

Видео кражи злоумышленники распространили в социальных сетях. На нем показано, как люди в масках ночью демонтируют баннеры на мосту. В одном из эпизодов неизвестные выкатывают 22 баннера УЕФА, некоторые из которых замазаны краской или чернилами, прямо на мостовую. Свою "добычу" они выставляют рядом с двумя баннерами с надписями: "К черту УЕФА! Тебе не рады" и "Футбол для народа! Не для миллионеров". На видео незнакомцы одеты в красно-белые маски. "Трудно сказать, действительно ли это обычные фанаты или ультрас", - сказал представитель полиции. Официальные лица говорят, что они поддерживают связь с УЕФА и начали расследование. Будут проверены места в городе, где отсутствуют баннеры УЕФА.

Между тем в Германии продолжается критика в адрес футбольной ассоциации по поводу переполненных во время пандемии стадионов. Спортивный аналитик, профессор Харальд Ланге заявил, что на Евро-2020 у УЕФА существует "серьезная проблема доверия", добавив, что с точки зрения здравоохранения, европейская футбольная ассоциация, конечно, несет ответственность. "Торговля никогда не должна быть важнее, чем здоровье", - заключил ученый.