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04.07.2021 16:22
Рубрика: Культура

В Москве простились с Николаем Сличенко

Текст: Наталья Лебедева
Народного артиста СССР, художественного руководителя театра "Ромэн" похоронят в воскресенье на Троекуровском кладбище в Москве. В последний путь великого артиста поклонники и друзья проводили громкими аплодисментами. Николай Сличенко скончался 2 июля на 87-м году жизни.

Прощание прошло в его родном театре, которому Сличенко отдал почти 70 лет жизни. Весь зал был украшен цветами и портретами артиста. Звучала цыганская музыка и романсы. "Милая, ты услышь меня…", "Гитара семиструнная", "Я люблю тебя, Россия…", "Ехали цыгане", и, конечно, "Очи черные"-только Николай Сличенко умел их исполнять так искренне и проникновенно.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Ушла эпоха: Не стало исполнителя песни "Очи черные" Николая Сличенко

Проститься с другом, наставником, учителем пришли актеры театра "Ромэн". Для них это невосполнимая потеря, но каждый из них благодарит судьбу за то, что она дала им уникальную возможность поработать рядом со Сличенко, учиться у него, стоять с ним на одной сцене. Среди тех, кто пришел в это воскресное утро в театр, были и певец Бедрос Киркоров, и помощник руководителя Федерального агентства по делам национальностей Олег Серегин и многие другие.

"Это был человек, который пришел в театр "Ромэн" в 1951 году, 70 лет назад… Менялись поколения, а любовь к нему по всей нашей стране оставалась неизменной. Это было потрясающее явление", - приводит слова руководителя департамента культуры Москвы Александра Кибовского ТАСС.

Руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер вспоминала, насколько Николай Сличенко был красив, обаятелен и аристократичен. "Он был человеком невероятной души и таланта", - сказала она.

Отпевание прошло в храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Похоронят Николая Сличенко на Троекуровском кладбище в Москве.

Тем временем

Коллектив театра "Ромэн"намерен обратиться к Департаменту культуры города Москвы с просьбой присвоить ему имя его художественного руководителя Николая Сличенко. Об этом во время церемонии прощания с актером сообщил заместитель худрука, народный артист России Николай Сергиенко, отметив, что Сличенко был человек огромного масштаба в искусстве.

Культура Театр Музыкальный театр Общество Утраты

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