Слова и выражения "декарбонизация", "углеродный след", "углеродная нейтральность" вошли в лексикон руководителей многих промышленных компаний ТЭК и металлургии.

Промышленная продукция, при выпуске которой произошли крупные выбросы углекислого газа или пара, скоро может оказаться неликвидной в странах Евросоюза. Фото: РИА Новости www.ria.ru

На кону - сотни миллиардов рублей, которые бизнес может потерять из-за вводимых ЕС "штрафных" налогов за ввоз товаров, при производстве которых уходит много "грязной" энергии или выбросов парниковых газов. На сегодня известны около полутора десятков способов минимизации углеродного следа, но они требуют серьезных капвложений и кардинального изменения технологий.

Например, возобновляемые источники энергии (ВИЭ), в отличие от получаемой при сжигании газа, тем более угля, не способствуют глобальному потеплению. Следовательно, промпредприятия, сокращая таким образом долю использования углеродной энергетики, вправе рассчитывать на повышающий "экспортный коэффициент".

По мнению директора центра экономики окружающей среды и природных ресурсов ВШЭ Георгия Сафонова, в России потенциал ВИЭ в несколько раз превосходит потенциал ископаемого топлива, однако этому не придавали значения.

Ну а той же металлургии не обойтись без глубокой трансформации, убежден президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. Надо разрабатывать новые углеродистые марки стали, пересматривать техстандарты, перестраивать технологические процессы. Кстати, именно в нашей стране получена низкоуглеродная марка алюминия. Между тем некоторые европейские компании уже нацелились на замену коксующегося угля водородом. Последний увеличит себестоимость выплавки, но в нынешней ситуации игра стоит свеч, считают те, кто делает ставку на водород.

В России потенциал ВИЭ в несколько раз превосходит потенциал ископаемого топлива, однако этому долгое время не придавали значения

Последний обещает стать универсальным безвредным топливом N 1 и уже используется, пусть и в скромных объемах, на всех видах транспорта, помимо авиационного. Его получают разными способами. Самый "чистый" извлекают из воды посредством электролиза. Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения РАН в партнерстве с Росатомом добился успешных результатов в опытах по производству сравнительно недорогого водорода с использованием твердооксидных топливных элементов. Можно получать его из метана, коего в ямальских недрах несметно. Правда, при этом оставшуюся при разделении природного газа углеродную массу придется захоранивать в недрах. И сегодня неясно, найдется ли малозатратный метод транспортировки метана с Ямала на внешние рынки. Эксперты минэнерго настроены оптимистично: по их расчетам, РФ к середине столетия сумеет ежегодно получать от экспорта всяких видов водорода от 23 до 100 миллиардов долларов выручки в год и уже к 2030 году занять пятую часть мирового рынка.

Особую роль правительство отводит карбоновым полигонам. Первые семь формируются, один из них - в Тюменской области. Они нужны для оценки вклада различных типов экосистем в эмиссию и поглощение климатически активных газов, для шлифовки методики измерений. Исходя из результатов диагностики будет формироваться сеть карбоновых ферм - зон, способных максимально вбирать в себя углекислый газ.

Регион выбран для реализации пилотного проекта не случайно - здесь уже давно заложен фундамент для такого рода исследований. В полусотне километров от Тюмени близ лесного озера Кучак свыше четверти века действует биостанция Тюменского госуниверситета (ТюмГУ). Именно на ее базе создается карбоновый полигон. Часть необходимого оборудования у вуза имеется, например, для измерения интенсивности фотосинтеза растений. Накоплен богатый опыт сотрудничества в этой сфере с университетами других стран, участия в таких профильных межправительственных проектах, как германо-российский SASCHA, направленных на устойчивое землепользование и адаптацию южных районов области к климатическим изменениям.

"Задействуем большой набор инструментов и технологий для мониторинга, исследования потенциала экосистем. Потребуется анализ информации, получаемой от спутников, беспилотников, наземных комплексов. Задача междисциплинарная, в процесс вовлекаем математиков, физиков, химиков, биологов, географов, геологов, экономистов, юристов. Конечно, одной наблюдательной площадкой не обойтись - со временем появится несколько, в том числе в районах Крайнего Севера", - поясняет первый проректор ТюмГУ Андрей Толстиков.

По словам губернатора Александра Моора, появление полигона диктуется в том числе тем, что край, с одной стороны, представлен мощным нефтегазовым комплексом, с другой - огромными площадями лесов, водно-болотных угодий и пахотных земель. В этом контрасте видятся "и риски, и новые возможности".