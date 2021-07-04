Вильфанд пообещал россиянам теплый июль

На большей части территории страны температура в июле будет выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, прежде всего тепло будет на европейской территории России, а также в Якутии. "Запад Красноярского края и Урал - там температура около нормы", - приводит слова метеоролога агентство ТАСС.

Довольно засушливой середина лета прогнозируется в Поволжье, Магаданской области, на Урале, Чукотке, юге Хабаровского края. А вот избыток осадков ожидается в Иркутской области, в Бурятии, на севере Красноярского края и Якутии.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина сообщила "Российской газете", что на европейской территории дневные температуры будут в пределах плюс 20-27 градусов. На юге ожидается жара - 28-33 градуса.

В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне плюс 11-16, днем - плюс 22-27 градусов. При похолоданиях ночные температуры могут понижаться до плюс 7-12 градусов, дневные - до плюс 19-22 градусов. Осадки в Москве ожидаются в пределах нормы. Иными словами, по предварительному прогнозу, июль должен оказаться вполне комфортным.

Впрочем, на следующей неделе по расчетам Гидрометцентра снова ожидается 30-градусная жара, которая может задержаться на несколько дней.