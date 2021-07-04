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04.07.2021 07:39
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как справиться с головной болью без таблеток

Текст: Алексей Иванов

С первичной головной болью, которая возникает сама по себе, а не является следствием какой-то болезни, человек может справиться самостоятельно, без применения лекарств.

Фото: iStock
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Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт Михаил Когтев. По его словам, чаще всего в таком случае речь идет о так называемой "головной боли напряжения". Обычно она возникает из-за стрессов и излишних переживаний. В таких ситуациях кора головного мозга работает более напряженно, отсюда и возникают проблемы.

Чтобы снять возникшее напряжение, можно использовать различные дыхательные техники, медитацию, занятия йогой. Задача в данном случае одна - отвлечь мозг от тревожных мыслей, переключить внимание с внутренних конфликтов на что-то другое.

Но если речь идет о постоянных мигренях, то без помощи врачей, скорее всего, не обойтись. К тому же головная боль может быть следствием сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонии, инсульта. Если же присутствует и такой симптом, как тошнота, то обратиться к медикам нужно немедленно.

Михаил Когтев в качестве самодиагностики предлагает для определения интенсивности головной боли использовать шкалу от 0 до 10. Нижнее значение в данном случае - отсутствие боли вообще, а верхнее - непереносимая боль. Со всем, что ниже пяти баллов, можно для начала попробовать справиться самостоятельно.

Общество Здоровье

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