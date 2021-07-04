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04.07.2021 19:30
Рубрика: Власть

Теперь не больно

Врачей освободили от уголовки за случайную утрату наркотиков
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Поправки в Уголовный кодекс в буквальном смысле сняли с врачей большую головную боль: теперь они могут не опасаться за свою свободу, пытаясь облегчить страдания своих пациентов. Соответствующий закон публикует "РГ".
Правила хранения наркосодержащих лекарств останутся строгими. Но за разбитую ампулу не накажут. Фото: Сергей Михеев/РГ Правила хранения наркосодержащих лекарств останутся строгими. Но за разбитую ампулу не накажут. Фото: Сергей Михеев/РГ
Правила хранения наркосодержащих лекарств останутся строгими. Но за разбитую ампулу не накажут. Фото: Сергей Михеев/РГ

Трудно смотреть без боли, как мучается человек, которому ты можешь помочь. Но еще больнее думать, что будет с тобой, если драгоценная ампула случайно разобьется. Или из-за путаницы в документах ее сочтут пропавшей. Тогда врачу скорее всего придется сменить больничный халат на тюремную робу.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Для таких случаев в Уголовном кодексе предусмотрена статья 228.2 "Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ". Конечно, человек, которого по ней осудили, не приравнивается к наркоторговцу. Но разве от того осужденному медику станет сильно легче?

Перспектива получить судимость становилась причиной того, что некоторые врачи при лечении начинали проявлять излишнюю осторожность. Больному очень больно? Потерпит. И трудно было осуждать медиков за то, что они не хотели быть осуждены.

Теперь в УК внесены гуманные и разумные правки. В статью 228.2. УК РФ вносится примечание: действие данной статьи не распространяется на случаи неосторожного нарушения соответствующих правил при осуществлении медицинской деятельности, если утрата наркотических средств или психотропных веществ не причинила вреда охраняемым уголовным законом интересам. При этом факт утраты фиксируется комиссией в порядке, установленном Минздравом России по согласованию с МВД России.

Принятые изменения направлены на гуманизацию уголовного законодательства в отношении врачей и других медицинских работников, к примеру, случайно разбивших ампулы с наркотическими средствами, непреднамеренно нарушивших правила хранения или перевозки таких веществ, совершивших ошибку при их учете и т.п. Что важно, норма будет иметь обратную силу.

Иными словами, если какой-то врач вчера, на прошлой неделе или даже минувшей весной потерял ампулу, он больше не уголовник. При условии, конечно, что он не "затерял" ее специально для нехороших дел.

Врачу больше не будет грозить уголовная статья, когда злосчаcтная ампула разбилась или куда-то закатилась. Или кто-то ошибся в ведомости...

Новации не исключают дисциплинарную и материальную ответственность за утрату вверенных наркотических средств при осуществлении медицинской деятельности. Так что если врач проявил непрофессионализм или нарушил какие-то инструкции и регламенты, он может быть наказан. В дисциплинарном порядке. Например, выговором. Или придется возместить ущерб: заплатить за ампулу. Неприятно, конечно, но зато больным будет намного легче.

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