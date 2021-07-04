Врачи рассказали, как отличить аллергию от COVID-19

Насморк и учащенное чихание помогают отличить сезонную аллергию от COVID-19. Об этом ТАСС рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

"Самый характерный симптом при аллергии - это чихание, обильный насморк или заложенность носа, которые не характерны для ковида. При нем сразу начинается сухой кашель, температура, которые, наоборот, не характерны для аллергии и являются сигналом для того, чтобы сдать анализы", - объяснил специалист.

Отличить коронавирус от сезонной аллергии порой бывает тяжело, согласилась иммунолог Мария Польнер. По ее словам, у аллергии и COVID-19 есть схожие симптомы: заложенность носа, отечность носовых ходов, кашель и возможное слезотечение.

В этом случае определяющим фактором является повышенная температура, объяснила врач. "У ковида при средне-тяжелом течении отмечается повышение температуры выше 37,5 - для аллергических реакций это не характерно. Также у аллергиков зачастую бывает определенный анамнез - проявление схожих симптомов в предыдущие годы", - заключила Польнер.