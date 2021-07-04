Реформирование промышленности стало одним из главных направлений нового курса развития Узбекистана, стартовавшего в 2016 году.

В правительстве страны понимали, что экспортно-сырьевая модель промышленного развития постепенно утрачивает свой потенциал и может создавать угрозу для устойчивого и сбалансированного развития экономики и страны в целом.

Важно было заниматься вопросами более глубокой переработки сырьевых ресурсов и ресурсосбережением. Сохранялась проблема высокого уровня износа машин и оборудования, что влияло на недостаточную производительность труда. Сложность представлял также низкий уровень межотраслевой кооперации, высокие издержки выхода на внешние рынки, неразвитость логистической инфраструктуры и т.д.

Для постепенного преодоления проблем правительство в 2016-2020 годах претворяло в жизнь программы развития базовых отраслей производства на основе Концепции развития национальной промышленности. Речь о расширении номенклатуры и количества производимого оборудования, в том числе мобильного и мини-оборудования для сельского хозяйства, коммунальной сферы, горнодобывающей промышленности и для других отраслей, а также о наиболее эффективном его использовании.

Концентрация усилий на развитии стратегических отраслей дала весомые результаты. Среднегодовые темпы роста валовой добавленной стоимости промышленности в 2016-2020 годах составили 105,4 процента. При этом доля индустрии в ВВП страны выросла с 19,5 до 27,4 процента, доля строительства - с 5,6 до 6,7. Рост производства в 2016-2020 годах превысил 33 процента, а в обрабатывающей промышленности - 43. Наибольшее увеличение достигнуто в выпуске легковых автомобилей (в 2,7 раза) и стройматериалов (45,7 процента).

Серьезное внимание уделялось стимулированию экспорта и расширению номенклатуры и ассортимента готовой продукции. Это позволило только в 2020 году увеличить экспорт продукции обрабатывающей промышленности (без учета экспорта золота) на 64,7 процента по сравнению с 2016 годом и на 21,5 процента - с 2019 годом. Основными драйверами роста оказались текстильная (41,5 процента) и химическая промышленность (11,4), металлургия (24,4), машиностроение (9 процентов).

Первая выездная выставка "ИННОПРОМ" была проведена в апреле 2021 года именно в Ташкенте

Главными элементами развития промпроизводства стали специальные экономические зоны, число которых за 5 лет увеличилось с 7 до 21, и малые промышленные зоны (рост с 63 до 77), технопарки и кластеры. Объем производства в малых промзонах, большинство резидентов которых представляют МСБ, вырос в два раза, а количество рабочих мест - в 2,4 раза. Темпы прироста промпроизводства СЭЗ в 2020 году составили 55,7 процента, в МПЗ - 7,1, а в целом по промышленности этот показатель был лишь на уровне 0,7 процента, так что инновационный формат организации производства подтвердил свою эффективность.

Сотрудничество Узбекистана с Россией в промышленности также развивается поступательно. Российские капвложения в узбекскую экономику составили около 10 миллиардов долларов. Только за 2020 год было создано более 270 новых совместных российско-узбекских предприятий в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве. Общее же количество хозяйствующих субъектов с российским капиталом в республике превышает 2000.

Даже в 2020 году взаимная торговля увеличилась на 20 процентов. Узбекистан импортирует из России в основном промышленные товары, продукты металлургии, нефтехимии.

В Ташкенте открыт Российский торгово-распределительный центр, что фактически стало точкой опоры для российских компаний, выходящих на рынок стран Центральной Азии. Торговый оборот центра к 2023 году планируется вывести на 500 миллионов долларов в год. ВЭБ и РЭЦ реализуют в Узбекистане 15 проектов, общая стоимость которых составляет 63 миллиарда рублей. Также был выдан кредит с лимитом в 12,5 миллиона евро на приобретение 250 единиц автомобильной и специальной техники марки "КАМАЗ", которая собрана на мощностях компании UzAutoTRAILER из российских агрегатов.

Для России Узбекистан с его ресурсным, человеческим и производственным потенциалом является важным партнером в производственной сфере. Не зря первая выездная выставка "ИННОПРОМ" была проведена в апреле 2021 года именно в Ташкенте. Только на этой выставке между российскими и узбекскими партнерами было подписано 21 соглашение на сумму 128 миллионов долларов. По мнению заместителя премьер-министра Узбекистана, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова, узбекско-российское экономическое партнерство может быть более масштабным и развиваться на основе взаимодополняемости и эффективной кооперации.

Уже сегодня более 50 российских предприятий подтвердили интерес к участию в следующей выставке в 2022 году в Ташкенте. Следует отметить, что акцент делался не только на взаимодействии отдельных предприятий, но и на межрегиональном сотрудничестве, которое также стало новым эффективным форматом "ИННОПРОМ". Именно там губернаторы 13 регионов России и главы 14 регионов Узбекистана договорились развивать межрегиональные контакты в промежутке между ежегодными выставками. Это должно дать кумулятивный эффект для промышленного и торгового сотрудничества двух стран.