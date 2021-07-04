Железный человек и доктор Хаус возглавили рейтинг идеальных боссов

Россиянам предложили выбрать идеального руководителя среди известных киногероев. Оценив их сверхспособности, умение находить выход из самых безвыходных ситуаций, а также навык общения с людьми, опрошенные сделали свой выбор. Топ-10 лучших боссов возглавили Тони Старк "Железный человек", доктор Хаус и капитан Джек Воробей.

Четвертую строчку рейтинга, составленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, уверенно занимает Калугина Людмила Прокофьевна, небезызвестная "мымра" из "Служебного романа".

В пятерку лучших также попал Шерлок Холмс. Что несколько удивительно, ведь такого начальника не проведешь и не обманешь, да и отговорки не сработают, учитывая его недюжинные дедуктивные способности.

Следом за лучшим сыщиком идут сразу три супергероя - Джеймс Бонд, Бэтмен и Терминатор. Вот уж поистине мощные начальники во всех смыслах этого слова. Также в список лучших боссов попали Миранда Пристли ("Дьявол носит "Прада"), Макс Отто фон Штирлиц, Андрей Евгеньевич Быков ("Интерны"), Стив Роджерс ("Капитан Америка"), Катерина Тихомирова ("Москва слезам не верит") и Питер Паркер ("Человек-паук").

Мужчины хотели бы иметь начальника-супергероя, а женщины чаще отдавали свои голоса за доктора Хауса, Людмилу Прокофьевну и деспотичную Миранду. А вот "истеричный" доктор Быков из "Интернов" и непобедимый Джеймс Бонд одинаково импонируют и мужчинам, и женщинам.