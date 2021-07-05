120 лет Сергею Образцову: Как великий кукольник побеждал стереотипы

Новости

Врачи предостерегли от курения после вакцинации от коронавируса 05:06
В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности 04:52
Роспотребнадзор: В РФ увеличилось число инфекционных заболеваний в 2020 году 04:28
Во Флориде снесут оставшиеся части обрушившегося дома 03:57
Диетолог Минздрава посоветовал пациентам с COVID-19 заменить мясо рыбой 03:37
На западе Канады зафиксировали уже 180 лесных пожаров 03:15
Неизвестные взломали аккаунты в созданной командой Трампа соцсети 03:07
До 47 увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин 02:42
После оползня в городе Атами 113 человек пропали без вести 02:41
Эксперты назвали регионы с самыми высокими доходами населения 02:12
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на этой неделе 02:02
Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии 01:28
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан 01:26
Космонавты КНР успешно завершили семичасовые работы в открытом космосе 01:13
В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19 00:23
МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии 04.07.2021
Экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум вызвал на бой Федора Емельяненко 04.07.2021
Названы пять способов определения свежести яиц 04.07.2021
Мазепин получил три штрафных балла по итогам Гран-при Австрии 04.07.2021
Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 04.07.2021
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 04.07.2021
Москва запустила новые односекционные трамваи 04.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 04.07.2021
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 04.07.2021
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 04.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 05:00
Рубрика: Культура

120 лет Сергею Образцову: Как великий кукольник побеждал стереотипы

Текст: Андрей Васянин
На служебном входе в Государственный академический центральный театр кукол возле турникета, оборудованном сегодня видеосканером, - старинное зеркало с тумбой, оно путешествует с театром уже десятки лет из здания в здание. Образцов и первый директор театра Борис Бурлаков считали, что в театре должна быть лучшая мебель, и скупали таковую по комиссионкам и до, и после войны.

Проходя каждое утро мимо этого зеркала, создатель театра первым делом заглядывал в его мастерские, в пошивочный, в "слесарку", которые разместил на одном этаже со своим кабинетом - узнать, как дела и рассказать о своих.

Фото: Сайт Большого театра / bolshoi.ru
Мировая премьера балета "Чайка" состоялась в Большом театре

- Девочки, а я из отпуска! Смотрите, как загорел - и снимает с себя футболку! - вспоминает Вера Конюхова, работавшая с Сергеем Владимировичем с 1945 года, многолетняя заведующая постановочной частью театра. - Все наши художницы и художники сбегались посмотреть на худрука - загар был ровный, словно Образцова покрасили.

Потом мог зайти на репетицию, посмотреть, как бы одним глазом, но выводы для себя сделать, потому среди актеров у него было прозвище - "фотограф".

- Приходила к нему на репетиции несколько раз, - говорит внучка Сергея Владимировича, режиссер-постановщик театра Екатерина Образцова. - Рядом всегда сидел кто-то из постановочного цеха: деду вдруг приходили в голову какие-то идеи по декорации - он тут же что-то объяснял, показывал. Мастера с его листочком уходили - и возвращались с вырезанным из картона фрагментом.

…Сейчас в "слесарке" голова Гулливера - огромная, она лежит перед старшим мастером цеха вся в специальных пластырях: реквизиту спектакля 2008 года делают капитальный ремонт, и местные "офтальмологи" в ее пустые глазницы скоро положат новые глаза. В спектакле зритель видит только голову и ноги Гулливера - этого художнику спектакля по роману Дефо Сергею Алимову оказалось в свое время достаточно, чтобы зритель понял, кто здесь великан.

В Театре Образцова всегда работали художники, побеждающие стереотипы, в том числе и собственные. Таких набирал себе худрук театра, а сам в анкетах о себе писал - "художник" (и правда, не доучившись в свое время во ВХУТЕМАСе). Экспозиция Музея кукол на первом этаже театра начинается с Образцова-солиста. С начала 20-х и до середины 80-х он выступал и с отдельными номерами, и с концертами в России, а потом и по всему миру. Держа в руках сначала вот этого капризного малыша Тяпу, потом властную Кармен с хилым Хозе, а потом начал крепить куклу себе на голову и становился французской мадам... Вот персонажи спектакля "Обыкновенный концерт" 1945 года - совершенно обыкновенные цыганки, дирижер и конферансье, похожий на официанта: люди и хотели тогда видеть на сцене самих себя. В конце 60-х худрук решил обновить спектакль с названием уже "Необыкновенный концерт", и лучшие эскизы кукол ему принес все тот же художник первой постановки Валентин Андриевич. Сумевший уйти от натурализма к карикатуре, условности, едва ли не абстрактным образам - до сих пор актуальным в спектакле, сыгранном по всему миру уже около 10000 раз.

Как настоящий эстрадник, Образцов всегда чувствовал дух времени, его куклы умели отрабатывать это ярко и не пошло. Середина 70-х, увлечение мюзиклами, в тренде вычурность - и вот за витриной Музея другой суперхит ГАЦТК, спектакль Кусова и Образцова "Дон Жуан-76": перед нами главный герой, скопированный с главной звезды 70-х - Михаила Боярского, с гитарой и в расшитом золотом костюме - и спевший в спектакле голосом Боярского песни Геннадия Гладкова. В "Сотворении мира", спектакле времен воинственно-атеистического начала 60-х, Образцову было интересно взять Библию как великий эпос, решить его в куклах, и посмотреть, что получится - и зрители внимательно вслушивались в диалоги Зиновия Гердта - Адама и Семена Самодура - Саваофа.

Из музея выходим в фойе - и видим парящую под потолком самую большую куклу в театре. В начале 50-х труппа съездила в Китай, и Образцов, впечатленный увиденным, написал книгу "Театр китайского народа" - в следующий визит в КНР ему в знак благодарности подарили эту традиционную китайскую куклу. Огромный дракон висел в фойе старого театра, а теперь, подреставрированный, висит и в новом.

В мемориальном кабинете Сергея Владимировича - все как в 1992. Мебель карельской березы, бюст Ленина, прежде стоявший на столе, а в 91-м оказавшийся на окне, развернутым лицом в угол. Вдоль окон ряд стульев, здесь же рояль "Блютнер": тут пели, читали стихи, отбираясь в труппу театра, будущие народные и заслуженные.

Фото: Алексей Куденко/ РИА Новости
В МХАТ им. Горького надеются лично обсудить с Дорониной будущее театра

…Отбор в труппу ГАЦТК по-прежнему строгий. Заслуженному артисту РФ Дмитрию Чернову за 13 лет в театре пришлось работать со всеми видами кукол: с "петрушками", марионетками, куклами планшетными и тростевыми, он даже осваивал жонглирование. А свою "Золотую маску" получил за спектакль по рассказам Маркеса, в которой с одной куклой работали сразу четверо актеров.

- Специфика нашей работы в том, что кукла - это уже заданное, - говорит Чернов. - Художник ее создал, а ты должен найти к ней подход - подобрать голос, который ложится в маску, характер движений... Образцов учил общаться с миром через куклу - а она и сама может тебе все подсказать.

У театра в этом году есть еще один повод вспомнить своего основателя: в сентябре исполняется 90 лет самому ГАЦТК. И встретят его тут постановкой "Ровесник века. С. Образцов". Спектакль по книге деда ставит Екатерина Образцова.

Культура Театр РГ-Фото

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"