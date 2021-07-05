120 лет Сергею Образцову: Как великий кукольник побеждал стереотипы

На служебном входе в Государственный академический центральный театр кукол возле турникета, оборудованном сегодня видеосканером, - старинное зеркало с тумбой, оно путешествует с театром уже десятки лет из здания в здание. Образцов и первый директор театра Борис Бурлаков считали, что в театре должна быть лучшая мебель, и скупали таковую по комиссионкам и до, и после войны.

Проходя каждое утро мимо этого зеркала, создатель театра первым делом заглядывал в его мастерские, в пошивочный, в "слесарку", которые разместил на одном этаже со своим кабинетом - узнать, как дела и рассказать о своих.

- Девочки, а я из отпуска! Смотрите, как загорел - и снимает с себя футболку! - вспоминает Вера Конюхова, работавшая с Сергеем Владимировичем с 1945 года, многолетняя заведующая постановочной частью театра. - Все наши художницы и художники сбегались посмотреть на худрука - загар был ровный, словно Образцова покрасили.

Потом мог зайти на репетицию, посмотреть, как бы одним глазом, но выводы для себя сделать, потому среди актеров у него было прозвище - "фотограф".

- Приходила к нему на репетиции несколько раз, - говорит внучка Сергея Владимировича, режиссер-постановщик театра Екатерина Образцова. - Рядом всегда сидел кто-то из постановочного цеха: деду вдруг приходили в голову какие-то идеи по декорации - он тут же что-то объяснял, показывал. Мастера с его листочком уходили - и возвращались с вырезанным из картона фрагментом.

…Сейчас в "слесарке" голова Гулливера - огромная, она лежит перед старшим мастером цеха вся в специальных пластырях: реквизиту спектакля 2008 года делают капитальный ремонт, и местные "офтальмологи" в ее пустые глазницы скоро положат новые глаза. В спектакле зритель видит только голову и ноги Гулливера - этого художнику спектакля по роману Дефо Сергею Алимову оказалось в свое время достаточно, чтобы зритель понял, кто здесь великан.

В Театре Образцова всегда работали художники, побеждающие стереотипы, в том числе и собственные. Таких набирал себе худрук театра, а сам в анкетах о себе писал - "художник" (и правда, не доучившись в свое время во ВХУТЕМАСе). Экспозиция Музея кукол на первом этаже театра начинается с Образцова-солиста. С начала 20-х и до середины 80-х он выступал и с отдельными номерами, и с концертами в России, а потом и по всему миру. Держа в руках сначала вот этого капризного малыша Тяпу, потом властную Кармен с хилым Хозе, а потом начал крепить куклу себе на голову и становился французской мадам... Вот персонажи спектакля "Обыкновенный концерт" 1945 года - совершенно обыкновенные цыганки, дирижер и конферансье, похожий на официанта: люди и хотели тогда видеть на сцене самих себя. В конце 60-х худрук решил обновить спектакль с названием уже "Необыкновенный концерт", и лучшие эскизы кукол ему принес все тот же художник первой постановки Валентин Андриевич. Сумевший уйти от натурализма к карикатуре, условности, едва ли не абстрактным образам - до сих пор актуальным в спектакле, сыгранном по всему миру уже около 10000 раз.

Как настоящий эстрадник, Образцов всегда чувствовал дух времени, его куклы умели отрабатывать это ярко и не пошло. Середина 70-х, увлечение мюзиклами, в тренде вычурность - и вот за витриной Музея другой суперхит ГАЦТК, спектакль Кусова и Образцова "Дон Жуан-76": перед нами главный герой, скопированный с главной звезды 70-х - Михаила Боярского, с гитарой и в расшитом золотом костюме - и спевший в спектакле голосом Боярского песни Геннадия Гладкова. В "Сотворении мира", спектакле времен воинственно-атеистического начала 60-х, Образцову было интересно взять Библию как великий эпос, решить его в куклах, и посмотреть, что получится - и зрители внимательно вслушивались в диалоги Зиновия Гердта - Адама и Семена Самодура - Саваофа.

Из музея выходим в фойе - и видим парящую под потолком самую большую куклу в театре. В начале 50-х труппа съездила в Китай, и Образцов, впечатленный увиденным, написал книгу "Театр китайского народа" - в следующий визит в КНР ему в знак благодарности подарили эту традиционную китайскую куклу. Огромный дракон висел в фойе старого театра, а теперь, подреставрированный, висит и в новом.

В мемориальном кабинете Сергея Владимировича - все как в 1992. Мебель карельской березы, бюст Ленина, прежде стоявший на столе, а в 91-м оказавшийся на окне, развернутым лицом в угол. Вдоль окон ряд стульев, здесь же рояль "Блютнер": тут пели, читали стихи, отбираясь в труппу театра, будущие народные и заслуженные.

…Отбор в труппу ГАЦТК по-прежнему строгий. Заслуженному артисту РФ Дмитрию Чернову за 13 лет в театре пришлось работать со всеми видами кукол: с "петрушками", марионетками, куклами планшетными и тростевыми, он даже осваивал жонглирование. А свою "Золотую маску" получил за спектакль по рассказам Маркеса, в которой с одной куклой работали сразу четверо актеров.

- Специфика нашей работы в том, что кукла - это уже заданное, - говорит Чернов. - Художник ее создал, а ты должен найти к ней подход - подобрать голос, который ложится в маску, характер движений... Образцов учил общаться с миром через куклу - а она и сама может тебе все подсказать.

У театра в этом году есть еще один повод вспомнить своего основателя: в сентябре исполняется 90 лет самому ГАЦТК. И встретят его тут постановкой "Ровесник века. С. Образцов". Спектакль по книге деда ставит Екатерина Образцова.