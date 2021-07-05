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05.07.2021 09:07
Рубрика: Культура

15 премьер недели по ТВ и в Сети с 5 по 11 июля

Текст: Сусанна Альперина
Середина лета... Активизировался телеканал "Dомашний" - премьера за премьерой. Еще бы - большинство мероприятий отменяются, люди предпочитают оставаться дома - в непростые времена живем. Онлайн-кинотеатры также вертятся, как белки в колесе. Один обещает по три премьеры оригинального контента в месяц, другой - по две в неделю. Остальные тянутся в том же направлении.

Зрители беспокоятся, с одной стороны, о качестве таких фильмов и сериалов, с другой - когда все посмотреть, да и еще успеть обсудить увиденное. Но ничего - жили же раньше. На каждом телеканале в неделю по несколько премьер. И ничего - выбирали. Теперь наращивают мощности и онлайн-сервисы. И мы - свои зрительские - вслед на ними. Не понравится - бросим, уйдем к другому. А куда идти-то? В этом, как обычно, каждый понедельник помогает наш гид по премьерам недели. И даже помогает разобраться в тонкостях - например, чем реалити "Брачные игры" отличается от других - "Нотариус" и "Битва сватов".

Фото: предосталено каналом "Россия 1"

1 Авантюрная мелодрама - сериал "За счастьем". На "России 1", 5 июля, 21.20. В отделении полиции небольшого курортного города встречаются три женщины: кандидат наук Ирина, медсестра Настя и бизнес-консультант Диана. Выясняется, что они стали жертвами одного брачного афериста. Три девушки бросили все, продали свои квартиры и примчались к "любимому", чтобы вместе с ним купить домик у моря. Но он исчезает, прихватив все деньги. Не имея средств, троица останавливается в курятнике предприимчивой бабы Али, где разрабатывает план мести... В ролях: Анна Ардова, Анна Хилькевич, Маруся Климова, Нина Усатова, Антон Пампушный, Ивар Калныньш и другие.

2 Документальный фильм Валдиса Пельша "Русский Север - дорогами открытий". На Первом канале 11 июля, 13.55. Съемочная группа вместе с ведущим Пeльшем отправилась в путешествие на автомобиле и пересекла Ярославскую, Вологодскую, Архангельскую, Мурманскую области, Ненецкий автономный округ, Республики Карелия и Коми. Идея фильма - показать русский север глазами тех, кто здесь живет. Герои: Любовь Казарновская, Анна Клепиковская, Алена Гудкова, Глеб Плетнев и другие. Режиссер: Кристина Козлова.

3 Новые серии медицинской драмы "Красная зона". На НТВ, 7 июля, 11.25. Это - сериал, повествующий о борьбе с пандемией и о тех событиях, которые происходят прямо сейчас. Рассказывает о настоящих героях нашего времени - медработниках. В новых сериях бывшая жена Хлебникова попросит его уговорить Кирилла уехать с ней в Москву, Лиза Нарышкина решит привлечь общественность к проблемам "красной зоны", по больнице начнут расползаться слухи о том, что новым заведующим станет Бородин, а Хлебников в какой-то момент сам окажется в "красной зоне" - причем не только как врач. Несмотря на все перипетии, врачи продолжат спасать жизни. В ролях: Константин Стрельников, Ирина Шеянова, Кирилл Ковбас, Сергей Иванюк, Дана Агишева и другие.

4 Французский документальный фильм "Стивен Кинг: Повелитель страха" (Stephen King: A Necessary Evil). На Первом канале, 9 июля, 00.10. Лента включает редкие интервью с писателем и рассказывает о том, почему его сюжеты так глубоко трогают читателей и как "королю ужасов" в течение многих лет удается создавать такое количество популярных произведений.

5 Документальный фильм "Тренер". На "России 1", 11 июля, 03.40, сразу после показа одноименного художественного фильма Данилы Козловского. Зрителям впервые представится возможность вместе с актерами и съемочной группой фильма "Тренер" пройти путь создания крупного постановочного проекта: посмотреть на героев, оказавшихся по другую сторону камеры, "пожить" с ними на съемочной площадке и увидеть, какая сложная работа предваряет рождение большой спортивной кинодрамы.

Фото: предоставлено НТВ

6 Сериал "Уцелевшие". На НТВ, 10 июля 19.00. Эхо 90-х годов прошлого века не дает спать спокойно майору Кириллу Решетову. Его коллеги сообщают, что жестоко убита его бывшая возлюбленная Наталья, которая тоже работала в полиции. Шокированный известием, Решетов приезжает в Ярославль, где жила Наталья, и узнает, что 15-летняя дочь погибшей - его ребенок. Довольно скоро Решетов понимает, что это убийство как-то связано с "делом Лихова", которое они расследовали 20 лет назад вместе... В ролях: Дмитрий Лавров, Мария Ахметзянова, Владимир Стержаков, Анатолий Горячев, Константин Силаков, Олег Тактаров и другие.

Фото: ТК "Россия - Культура"

7 Документальный фильм "Печальный жизнелюб" - к юбилею Игоря Губермана. На канале "Россия - Культура", 7 июля, 22.30. Известному поэту и прозаику Игорю Губерману 7 июля исполняется 85 лет. Автор более пятидесяти книг, он известен главным образом своими ироничными четверостишиями - "гариками". Авторы проводили съемки в Москве и Иерусалиме, где сейчас живет их герой. Об Игоре Губермане в фильме рассказывают писатель Дина Рубина, поэт Юлий Ким, художник Александр Окунь и, конечно, он сам.

Фото: Start

8 Новый сезон комедийного сериала "Гранд". Start, с 9 июля. Пятый сезон станет завершением комедийной киносаги о жизни загородного эко-отеля. К привычным подмосковным локациям добавятся красочные пейзажи Мальдив и появится новая героиня в исполнении Ксении Тепловой. В роли самих себя можно будет увидеть певицу Валерию и генерального директора START Юлию Миндубаеву.

9 Российская премьера сериала "Гений: Арета". На канале National Geographic, 5 июля в 21.00. Проект - продолжение антологии "Гений", удостоенной нескольких премий "Эмми". Новый сезон расскажет о судьбе королевы соула Ареты Франклин и ее непростом пути к исполнению своей мечты. Новые серии будут выходить по понедельникам.

10 Второй сезон сериала "Обратная сторона Земли". IVI, с 3 июля. Острый и ироничный проект для взрослых от соавтора "Рика и Морти". На планете Шлорп все было прекрасно, пока она не столкнулась с астероидом и ее высокоразвитым обитателям не пришлось спасаться. Семья инопланетян уносит ноги на космическом корабле и отправляется на поиски лучшего мира. Но попадает... на Землю. Теперь им придется жить вместе с людьми. В ролях: Джастин Ройланд, Томас Миддлдитч, Шон Джамброун, Мэри Мак.

Фото: ТК "Суббота!"

11 Реалити "Брачные игры". На телеканале "Суббота!", с 5 июля в 18.00. Ведущая бьюти-блогер и стендап-комик Наталья Краснова. Шоу - это эксперимент, в котором девушка отправляется на свидание с тремя мужчинами, но лишь один из них холостяк. Угадать, кто именно - непросто, но если девушка выберет холостяка, то уедет с ним в романтическое путешествие. Если нет, то мужчина отправится в поездку со своей женой. Выбор осложняется тем, что свидания мужчинам готовят их жены.

12 Докудрама "Нотариус". На канале Dомашний, с 5 июля, в 14.35. В каждой серии Нотариус (Елена Саар) и его помощник (Денис Криштопов) будут параллельно разбирать два дела. Огласить завещание, поделить наследство, оформить на договорных условиях развод... Нотариус выступает не только в роли юриста, но и исповедника, помогая людям советами. Также на канале Dомашний - романтическая мелодрама "За витриной" - с 5 июля в 19.00. Предприниматель Андрей Ветров владеет сетью модных магазинов. Жесткий бизнесмен, завидный жених и любимец роскошных женщин. Но ему не дает покоя бедная провинциалка Галя - незаметная продавщица, которая отчаянно пытается выбиться из нищеты и прокормить двух братьев... В главных ролях Елизавета Фалей и Алексей Басок.

13 Реалити "Битва сватов". "Пятница!", 8 июля, 19.00. Это проект, в котором семьи жениха и невесты вступают в противостояние и решают, благословить брак детей или сказать твердое родительское "нет". Прислушаются жених и невеста к тому, что скажут родители или сделают по-своему? В первых выпусках примут участие семьи из Краснодара, Нижнекамска и Перми. Формат шоу является собственной разработкой "Студии Пятница".

14 Мультсериал "Лагерь "Коралл": Детство Губки Боба". На канале "Nickelodeon Россия", с 5 июля в 11.40 и 19.20. Это - спин-офф популярного анимационного шоу "Губка Боб Квадратные Штаны". Действие разворачивается в летнем лагере "Коралл", где 10-летний Губка Боб и его друзья отдыхают, веселятся и вместе с телезрителями исследуют новые места. Всего в первом сезоне - 26 эпизодов.

15 Не забываем о кино. Лауреат "Берлинале", фильм "Пираньи Неаполя" (La paranza dei bambini) - на Первом канале 11 июля в 00.05. Цифровая премьера фильма "Сердце и как им пользоваться" - на IVI 8 июля.

С 7 июля в подписке IVI станут доступны новые фильмы и мультфильмы студии Universal, которые отлично подходят для отдыха на летних каникулах: "Тролли. Мировой тур", "Гадкий Я" (первая и вторая часть),"Миньоны", "Охота" и "Эмма".

С 8 июля на Оkko - фильм "Шалом, Папик". Студентка Даниэль оказывается в экстремально неловкой ситуации, когда на еврейские поминки, где она находится с родителями и друзьями семьи, заявляется ее женатый любовник папик.

Также на Okko с 10 июля фильм "Никто" Ильи Найшуллера с Бобом Одинкерком, Алексеем Серебряковым, Конни Нильсен и Кристофером Ллойдом в главных ролях.

На телеканале культового зарубежного и российского кино "Киномикс" - июль - месяц фильмов-катастроф. Смотрите их каждую пятницу в 20.00 . 2 июля - "2012" с Джоном Кьюсаком. 9 июля - "Экипаж" с Данилой Козловским и Владимиром Машковым. 16 июля - "Туннель: Опасно для жизни". 23 июля - "Идеальный шторм" с Джорджем Клуни и Марком Уолбергом.

А канал "Кинохит" порадует фильмографией Майкла Дугласа - каждую пятницу июля в 19.00.

Также смотрите первую отечественную экранизацию комиксов "Майор Гром: Чумной Доктор" - впервые покажут на российском ТВ - на телеканале TV1000 Русское Кино 11 июля в 19.00.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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