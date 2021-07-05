Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 237-ФЗ "О ратификации Соглашения о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Ратифицировать Соглашение о сотрудничестве государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, подписанное в городе Душанбе 28 сентября 2018 года (далее - Соглашение), со следующей оговоркой:

"Российская Федерация оставляет за собой право признавать деяния, предусмотренные подпунктами "г", "д", "ж" и "з" пункта 1 статьи 3 Соглашения, как в качестве уголовно наказуемых в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, так и в качестве административно наказуемых в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях".

Президент Российской Федерации В. Путин