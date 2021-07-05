Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 243-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года N 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 32, ст. 1227; Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 50, ст. 7341; 2012, N 53, ст. 7638; 2013, N 51, ст. 6696; 2015, N 1, ст. 78; N 48, ст. 6724; 2016, N 23, ст. 3276; 2018, N 53, ст. 8454) следующие изменения:

1) в абзаце восьмом статьи 2 слова "поселений, находящихся в муниципальном районе" заменить словами "муниципальных образований (по выбору данного гражданина)";

2) в статье 61:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Регистрация по месту жительства гражданина Российской Федерации, относящегося к коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущего кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где он постоянно или преимущественно проживает, осуществляется в одном из муниципальных образований (по выбору данного гражданина), в границах которого проходят маршруты кочевий данного гражданина, по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации (при его наличии) указанного муниципального образования с учетом перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации.";

б) в абзаце четвертом части второй слова "муниципального района" заменить словами "муниципального образования";

3) в абзаце девятом статьи 7 слова "муниципального района" заменить словами "муниципального образования", слова "местной администрации поселения" заменить словами "местной администрации или территориального органа местной администрации (при его наличии)".

Статья 2

Часть первую2 статьи 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532; 2010, N 52, ст. 7004; 2011, N 49, ст. 7029; 2013, N 27, ст. 3459; 2017, N 45, ст. 6576) изложить в следующей редакции:

"12. К заявлению об усыновлении ребенка из числа лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, гражданами Российской Федерации, относящимися к коренным малочисленным народам Российской Федерации, ведущими кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющими места, где они постоянно или преимущественно проживают, должны быть приложены документы, указанные в пунктах 1 - 5, 7 и 8 части первой настоящей статьи, а также документы, подтверждающие ведение этими гражданами кочевого и (или) полукочевого образа жизни, выданные органом местного самоуправления соответствующего муниципального образования, и документы, подтверждающие их регистрацию по месту жительства в одном из муниципальных образований (по выбору этих граждан), в границах которого проходят маршруты кочевий этих граждан, по адресу местной администрации или территориального органа местной администрации (при его наличии) указанного муниципального образования с учетом перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин