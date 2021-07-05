Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 1, ст. 8; 2006, N 1, ст. 8; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; N 49, ст. 6079; 2008, N 30, ст. 3597; N 48, ст. 5500; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582; N 48, ст. 5733; 2010, N 18, ст. 2145; N 19, ст. 2291; N 40, ст. 4969; 2011, N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7030; 2012, N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473, 3480; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6664; N 52, ст. 7560; 2015, N 10, ст. 1393; N 29, ст. 4343; N 45, ст. 6202; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 27, ст. 4277, 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 1, ст. 7; N 14, ст. 2007; N 30, ст. 4452, 4458; N 31, ст. 4811; N 47, ст. 6841; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 24, ст. 3409; N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7525, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 23, ст. 2916; N 30, ст. 4101, 4104; N 31, ст. 4437, 4454, 4466; N 40, ст. 5490; N 44, ст. 6181; N 52, ст. 7774, 7797; 2020, N 14, ст. 2001; N 17, ст. 2698; N 22, ст. 3376; N 29, ст. 4502; N 30, ст. 4742; N 31, ст. 5022; N 40, ст. 6168; N 42, ст. 6514; N 52, ст. 8594; 2021, N 18, ст. 3052) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации," дополнить словами "на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства участников казначейского сопровождения,";

2) пункт 2 статьи 1 после слов "правовые основы" дополнить словами "казначейского сопровождения,";

3) в статье 6:

а) дополнить новыми абзацами тридцать пятым - тридцать седьмым следующего содержания:

"бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей - деятельность Федерального казначейства по своевременному предупреждению и предотвращению финансовых нарушений участников системы казначейских платежей;

участник казначейского сопровождения - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, получающие средства, определенные в соответствии со статьями 24225 и 24226 настоящего Кодекса, использование которых осуществляется после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при предоставлении средств;

казначейское сопровождение - проведение Федеральным казначейством (финансовыми органами субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) операций с денежными средствами участника казначейского сопровождения;";

б) абзацы тридцать пятый - сорок третий считать соответственно абзацами тридцать восьмым - сорок шестым;

в) дополнить новым абзацем сорок седьмым следующего содержания:

"получатель средств из бюджета - юридическое лицо (не являющееся участником бюджетного процесса, бюджетным и автономным учреждением), индивидуальный предприниматель, физическое лицо - производитель товаров, работ, услуг, получающие средства из бюджета на основании государственного (муниципального) контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, договора (соглашения) о предоставлении субсидии, договора о предоставлении бюджетных инвестиций, а также юридическое лицо, которому в случаях, установленных федеральным законом, открываются счета в Федеральном казначействе в соответствии с настоящим Кодексом;";

г) абзацы сорок четвертый - шестидесятый считать соответственно абзацами сорок восьмым - шестьдесят четвертым;

4) в статье 7:

а) дополнить новым абзацем семнадцатым следующего содержания:

"определение основ казначейского сопровождения;";

б) абзацы семнадцатый - двадцать седьмой считать соответственно абзацами восемнадцатым - двадцать восьмым;

в) абзац двадцать восьмой считать абзацем двадцать девятым и дополнить его словами ", на средства участников казначейского сопровождения";

г) абзац двадцать девятый считать абзацем тридцатым;

5) дополнить статьей 401 следующего содержания:

"Статья 401. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет

1. Излишне уплаченный (взысканный) платеж в бюджет подлежит возврату по заявлению плательщика платежей в бюджет в течение 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления администратором доходов бюджета, осуществляющим бюджетные полномочия по принятию решения о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, если иное не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.

2. Заявление о возврате излишне уплаченного (взысканного) платежа в бюджет может быть подано плательщиком платежей в бюджет в течение трех лет со дня уплаты (взыскания) такого платежа, если иное не предусмотрено законодательными актами Российской Федерации.

3. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет осуществляется в соответствии с общими требованиями, установленными Министерством финансов Российской Федерации.

4. Положения настоящей статьи не распространяются на платежи, предусмотренные законодательством о налогах и сборах, законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации о таможенном регулировании.

5. Возврат излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет в рамках исполнения денежных обязательств перед публично-правовыми образованиями осуществляется в соответствии с договорами и (или) гражданским законодательством Российской Федерации.";

6) в статье 46:

а) в подпункте 1 пункта 1 слова "пунктами 3, 5 и 6" заменить словами "пунктами 3, 5 - 52 и 6";

б) в абзаце первом пункта 4 слова "пунктами 3, 5, 51 и 6" заменить словами "пунктами 3, 5 - 52 и 6";

в) дополнить пунктом 52 следующего содержания:

"52. Суммы штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за административные правонарушения, выявленные инспекторами Счетной палаты Российской Федерации, должностными лицами контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, подлежат зачислению соответственно в федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов (если иное не установлено пунктом 6 настоящей статьи).";

г) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:

"Суммы штрафов, неустоек, пеней, которые должны быть уплачены юридическим или физическим лицом в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным государственной корпорацией, публично-правовой компанией, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.";

7) в пункте 2 статьи 471 слова "Под перечнем источников доходов бюджетов бюджетной системы" заменить словами "Под перечнем источников доходов";

8) в подпункте 5 пункта 3 статьи 78 слова "об обязательной проверке" заменить словами "о проверке";

9) в абзаце третьем пункта 2 статьи 781 слова "об обязательной проверке" заменить словами "о проверке";

10) в абзаце шестом пункта 4 статьи 782 слова "а в случае заключения высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) с органом Федерального казначейства соглашения об открытии и ведении лицевого счета автономного учреждения субъекта Российской Федерации (муниципального автономного учреждения), государственного унитарного предприятия субъекта Российской Федерации (муниципального унитарного предприятия)" заменить словами "а в случае направления высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в орган Федерального казначейства обращения в соответствии со статьей 2202 настоящего Кодекса";

11) в подпункте 6 пункта 4 статьи 783 слова "об обязательной проверке" заменить словами "о проверке";

12) в абзаце восьмом пункта 4 статьи 94 после слов "в отчетном финансовом году," дополнить словами "в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 24222 настоящего Кодекса,", слова "в установленном Правительством Российской Федерации порядке" заменить словами "в установленных Правительством Российской Федерации случаях и порядке";

13) в статье 115:

а) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, в том числе облигационному), подлежит отзыву гарантом только в следующих случаях:

1) изменение без предварительного письменного согласия гаранта указанных в государственной (муниципальной) гарантии условий основного обязательства, которые не могут быть изменены без предварительного письменного согласия гаранта;

2) нецелевое использование средств кредита (займа, в том числе облигационного), обеспеченного государственной (муниципальной) гарантией.";

б) пункт 27 дополнить предложением следующего содержания: "Государственная (муниципальная) гарантия, обеспечивающая исполнение обязательств принципала по кредиту (займу, за исключением облигационного), предоставляется при условии установления в кредитном договоре (договоре займа) и (или) договоре о предоставлении указанной государственной (муниципальной) гарантии обязательств кредитора (займодавца) осуществлять со своей стороны контроль за целевым использованием средств указанного кредита (займа).";

14) в статье 1601:

а) абзац шестой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"представляет для включения в перечень источников доходов Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета сведения о закрепленных за ним источниках доходов;";

б) абзац седьмой пункта 2 дополнить словами ", за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации";

в) абзац первый пункта 4 после слов "а также" дополнить словами "государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями и";

15) в статье 1602:

а) абзац третий пункта 1 дополнить словами ", кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета";

б) абзац второй пункта 2 дополнить словами ", кроме операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета";

16) в абзаце сорок четвертом статьи 165 слова "бюджетов бюджетной системы" исключить;

17) в пункте 1 статьи 1661:

а) дополнить новыми абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

"осуществляет казначейское сопровождение в соответствии с настоящим Кодексом;

проводит бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей;";

б) абзацы одиннадцатый - тридцать пятый считать соответственно абзацами тринадцатым - тридцать седьмым;

18) в пункте 3 статьи 217:

а) абзац десятый после слов "отчетном финансовом году," дополнить словами "в том числе на сумму неисполненного казначейского обеспечения обязательств, выданного в соответствии со статьей 24222 настоящего Кодекса,";

б) в абзаце четырнадцатом слова "восьмым и десятым" заменить словами "восьмым, десятым и одиннадцатым";

19) в статье 2201:

а) в пункте 7 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета", слова "за исключением случаев" заменить словами "в случаях";

б) дополнить пунктом 71 следующего содержания:

"71. Учет операций со средствами участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства, указанные в статьях 24225 и 24226 настоящего Кодекса, производится на лицевых счетах, открываемых им соответственно в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), в случаях, установленных федеральными законами.";

в) в пункте 8:

слова "другим юридическим лицам, не являющимся участниками бюджетного процесса, сведения о которых включены" заменить словами "получателям средств из бюджета, участникам казначейского сопровождения после включения сведений о них";

дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования, предусмотренные абзацем первым настоящего пункта, не применяются к участникам казначейского сопровождения, являющимся индивидуальными предпринимателями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг.";

20) в статье 2202:

а) в пункте 1:

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) с открытием и ведением лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета);";

в подпункте 7 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета, участников казначейского сопровождения";

б) в пункте 4 слова "Федеральное казначейство и" заменить словами "Федеральное казначейство, особенности передачи функций финансовых органов субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), органов управления государственными внебюджетными фондами, связанных с исполнением соответствующего бюджета, и порядок";

21) в статье 2361:

а) в пункте 4 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения";

б) в пункте 8 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения";

в) в пункте 10 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета и казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения";

22) в статье 239:

а) пункт 1 после слов "на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" дополнить словами ", на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства участников казначейского сопровождения";

б) пункт 2 после слов "на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" дополнить словами ", на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства участников казначейского сопровождения";

в) пункт 3 после слов "на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" дополнить словами ", на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства участников казначейского сопровождения";

23) пункт 8 статьи 241 после слов "администратора доходов бюджета," дополнить словами "главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и администратора источников финансирования дефицита бюджета,";

24) в главе 241:

а) наименование дополнить словами ", на средства участников казначейского сопровождения";

б) в статье 2421:

пункт 1 после слов "на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации" дополнить словами ", на подлежащие казначейскому сопровождению в соответствии с настоящим Кодексом средства участников казначейского сопровождения";

в пункте 3:

дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"предоставление документов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, в орган Федерального казначейства (финансовый орган субъекта Российской Федерации, финансовый орган муниципального образования) в целях исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения, не подлежащие казначейскому сопровождению (за исключением судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью);";

абзацы пятый - седьмой считать соответственно абзацами шестым - восьмым;

в) дополнить статьей 2426-1 следующего содержания:

"Статья 2426-1. Исполнение судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения

1. Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства участников казначейского сопровождения, предоставляемые с целью исполнения обязательств участников казначейского сопровождения, предусмотренных пунктом 1 статьи 24223 настоящего Кодекса, а также судебных актов о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью, направляется судом по просьбе взыскателя или самим взыскателем вместе с документами, указанными в пункте 2 статьи 2421 настоящего Кодекса, в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, по месту открытия в соответствии с настоящим Кодексом участнику казначейского сопровождения - должнику лицевого счета (далее в настоящей статье - счет должника).

2. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, в срок не позднее пяти рабочих дней после получения исполнительного документа направляет должнику уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате его приема к исполнению с приложением копии судебного акта и заявления взыскателя.

При наличии оснований, указанных в пункте 3 статьи 2421 настоящего Кодекса, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, возвращает исполнительный документ со всеми поступившими приложениями к нему взыскателю без исполнения в течение пяти рабочих дней со дня поступления с указанием причины возврата.

В случае направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов банковского счета уведомление о поступлении исполнительного документа и о дате его приема к исполнению направляется должнику в срок не позднее пяти рабочих дней после получения уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

3. Должник в течение 10 рабочих дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящей статьи, представляет в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, распоряжение на сумму полного либо частичного исполнения исполнительного документа, предусматривающего взыскание по государственному (муниципальному) контракту (контракту, договору, соглашению), по которому возникло требование.

4. При нарушении должником сроков исполнения исполнительного документа, установленных настоящей статьей, орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, приостанавливает до момента устранения данного нарушения осуществление операций по расходованию средств на соответствующем разделе лицевого счета должника, связанных с исполнением государственного (муниципального) контракта (контракта, договора, соглашения), по которому возникло требование (за исключением операций по перечислению денежных средств для расчетов по оплате труда, перечислению удержанных налогов и уплате начисленных страховых взносов на обязательное социальное страхование в связи с указанными расчетами, операций по исполнению исполнительных документов, в том числе по искам о возмещении вреда, причиненного жизни и здоровью), с уведомлением должника.

5. Операции по расходованию средств не приостанавливаются при предъявлении должником в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, одного из следующих документов:

1) документа, подтверждающего исполнение исполнительного документа;

2) документа об отсрочке или о рассрочке исполнения судебных актов;

3) документа, отменяющего или приостанавливающего исполнение судебного акта, на основании которого выдан исполнительный документ.

6. В случае невозможности осуществления взыскания денежных средств с должника в связи с отсутствием на счете должника денежных средств в течение трех месяцев со дня поступления исполнительного документа, указанного в пункте 1 настоящей статьи, в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, данный орган информирует об этом взыскателя в течение 10 дней со дня истечения указанного трехмесячного срока.

7. В случае направления взыскателю уведомления об уточнении реквизитов банковского счета взыскателя трехмесячный срок исчисляется со дня получения уточненных реквизитов банковского счета взыскателя.

8. При поступлении в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, от взыскателя либо суда заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного документа данный орган возвращает взыскателю либо в суд полностью или частично неисполненный исполнительный документ с указанием причины его неисполнения и времени нахождения указанного документа в данном органе.

В случае частичного исполнения должником исполнительного документа орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, возвращает указанный документ взыскателю либо в суд с отметкой о произведенных выплатах (произведенной выплате).

9. При поступлении в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, от взыскателя либо суда заявления (судебного акта) об отзыве исполнительного документа в период приостановления операций по расходованию средств на счете должника данный орган уведомляет должника об отмене приостановления операций по счету должника, а исполнительный документ возвращает взыскателю либо в суд.

10. В случае отзыва исполнительного документа взыскатель вправе направить исполнительный документ на исполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве.

11. При исполнении исполнительного документа в полном объеме орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, направляет исполнительный документ с отметкой о произведенных выплатах (произведенной выплате) по исполнительному документу в суд, выдавший указанный исполнительный документ.

12. Орган, осуществляющий открытие и ведение лицевых счетов, ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, связанных с их исполнением, в установленном им порядке.

13. Обращение взыскания на средства участника казначейского сопровождения, находящиеся на счете должника, службой судебных приставов не производится.";

25) в статье 2428:

а) в подпункте 5 пункта 2 слова "юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получатели средств из бюджета и участники казначейского сопровождения";

б) в подпункте 3 пункта 3 слова "юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получатели средств из бюджета и участники казначейского сопровождения";

26) главу 242 дополнить статьей 24213-1 следующего содержания:

"Статья 24213-1. Бюджетный мониторинг в системе казначейских платежей

1. Федеральное казначейство при открытии лицевых счетов и осуществлении операций в системе казначейских платежей в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения проводит бюджетный мониторинг и применяет меры реагирования в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, с соблюдением требований, установленных настоящей статьей.

2. Федеральное казначейство в ходе проведения бюджетного мониторинга при открытии участникам казначейского сопровождения лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах проводит проверку наличия оснований, указанных в пунктах 6 - 11 настоящей статьи, а также наличия признаков, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, указанный в пункте 13 настоящей статьи.

3. Федеральное казначейство по результатам проверки признаков, включенных в классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, применяет в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, следующие меры реагирования в отношении участников казначейского сопровождения:

1) приостановление операции на лицевом счете;

2) предупреждение (информирование) при открытии участникам казначейского сопровождения лицевых счетов или при осуществлении операций на указанных лицевых счетах.

4. Федеральное казначейство в ходе проведения бюджетного мониторинга при открытии участникам казначейского сопровождения (за исключением поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по государственным (муниципальным) контрактам) лицевых счетов и осуществлении операций на указанных лицевых счетах обеспечивает проверку наличия оснований, указанных в пунктах 6 - 10 настоящей статьи, и при осуществлении операций на лицевых счетах участников казначейского сопровождения обеспечивает проверку наличия оснований, указанных в пункте 11 настоящей статьи.

5. Федеральное казначейство по результатам проверки, указанной в пункте 4 настоящей статьи, применяет следующие меры реагирования в отношении участников казначейского сопровождения:

1) отказ в открытии лицевого счета;

2) приостановление открытия лицевого счета;

3) запрет осуществления операций на лицевом счете;

4) отказ в осуществлении операций на лицевом счете.

6. Основаниями для отказа в открытии лицевого счета участнику казначейского сопровождения (за исключением поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному (муниципальному) контракту) являются:

1) наличие информации об участнике казначейского сопровождения в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

2) наличие в отношении участника казначейского сопровождения решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3) нахождение юридического лица под контролем юридического или физического лица, включенного в перечни, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, или в отношении которого вынесено решение, указанное в подпункте 2 настоящего пункта;

4) регистрация юридического лица на территории государства, включенного в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

7. Основаниями для приостановления открытия лицевого счета участнику казначейского сопровождения (за исключением поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному (муниципальному) контракту) являются:

1) наличие информации о единоличном исполнительном органе юридического лица в реестре дисквалифицированных лиц, формирование и ведение которого осуществляет уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти;

2) наличие информации о банкротстве юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг.

8. Федеральное казначейство по результатам проверки по основаниям, указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 7 настоящей статьи, в порядке, указанном в пункте 1 настоящей статьи, информирует государственного (муниципального) заказчика, головного исполнителя (исполнителя) о приостановлении открытия лицевого счета.

9. На основании соответствующего решения государственного (муниципального) заказчика, головного исполнителя (исполнителя) Федеральное казначейство осуществляет открытие лицевого счета или возвращает юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг предоставленные в соответствии с порядком открытия лицевых счетов документы.

10. Основаниями для запрета осуществления операций на лицевом счете участника казначейского сопровождения (за исключением поставщика (подрядчика, исполнителя) по государственному (муниципальному) контракту) являются:

1) наличие информации о нем в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

2) наличие в отношении него решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3) нахождение юридического лица под контролем юридического или физического лица, включенного в перечни, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, или в отношении которого вынесено решение, указанное в подпункте 2 настоящего пункта.

11. Основаниями для отказа в осуществлении операции на лицевом счете участника казначейского сопровождения являются:

1) наличие информации о юридическом лице, индивидуальном предпринимателе, физическом лице - производителе товаров, работ, услуг, получающих денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения, в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;

2) наличие в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица - производителя товаров, работ, услуг, получающих денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения, решения межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по противодействию финансированию терроризма, о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

3) нахождение юридического лица, получающего денежные средства от указанного участника казначейского сопровождения, под контролем юридического или физического лица, включенного в перечни, указанные в подпункте 1 настоящего пункта, или в отношении которого вынесено решение, указанное в подпункте 2 настоящего пункта.

12. Федеральное казначейство по результатам проверки по основаниям, указанным в подпунктах 1-4 пункта 6, пунктах 10 и 11 настоящей статьи, в порядке, указанном в пункте 1 настоящей статьи, информирует государственного (муниципального) заказчика, головного исполнителя (исполнителя) об отказе в открытии лицевого счета, о запрете проведения операций и об отказе в проведении операции.

13. Федеральное казначейство для применения мер реагирования, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 3 настоящей статьи, использует классификатор признаков финансовых нарушений участников казначейского сопровождения, формирование и ведение которого осуществляется Федеральным казначейством в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации по согласованию с органом, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

14. Федеральное казначейство в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, информирует органы, осуществляющие функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения:

1) о каждом факте открытия лицевого счета после приостановления его открытия;

2) о каждом факте запрета осуществления или отказа в осуществлении операции на лицевом счете;

3) о каждой операции по перечислению средств на лицевых счетах участников системы казначейских платежей, если сумма совершаемой операции превышает 50 миллионов рублей;

4) о каждой операции по переводу денежных средств на банковские счета, открытые в кредитных организациях, при исполнении контракта на сумму совершаемой операции свыше 1 миллиона рублей.

15. Федеральное казначейство при исполнении полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом, обменивается информацией, в том числе информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами, с налоговыми органами, таможенными органами, антимонопольными органами, органами, осуществляющими функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, органами, осуществляющими мониторинг, контроль и аудит в сфере закупок, в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации.

16. Обмен информацией, предусмотренный пунктом 15 настоящей статьи, осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.";

27) в главе 243:

а) в статье 24214:

в пункте 1:

в подпункте 6 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета";

дополнить подпунктом 61 следующего содержания:

"61) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения;";

в пункте 2 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета и участников казначейского сопровождения";

пункт 5 дополнить словами "(совокупности казначейских счетов для федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом или федеральным законом)";

б) в статье 24219:

в наименовании слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета";

в пункте 1 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями," заменить словами "получателей средств из бюджета", слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями" заменить словами "получателей средств из бюджета";

в пункте 2 слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, производятся" заменить словами "получателей средств из бюджета производятся", слова "юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями, открытых" заменить словами "получателей бюджетных средств, открытых";

в пункте 3 слова "Юридические лица, не являющиеся участниками бюджетного процесса, бюджетными и автономными учреждениями," заменить словами "Получатели средств из бюджета";

в) дополнить статьей 24219-1 следующего содержания:

"Статья 24219-1. Казначейское обслуживание операций со средствами участников казначейского сопровождения

1. Казначейское обслуживание операций со средствами участников казначейского сопровождения осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством, с открытием в Федеральном казначействе казначейских счетов для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения.

2. Участники казначейского сопровождения распоряжаются денежными средствами на соответствующих казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

3. Операции со средствами участников казначейского сопровождения производятся на казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения, открытых Федеральному казначейству, финансовому органу субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

4. На казначейские счета для осуществления и отражения операций с денежными средствами участников казначейского сопровождения не допускается зачисление денежных средств, не подлежащих казначейскому сопровождению.";

г) дополнить статьей 24222 следующего содержания:

"Статья 24222. Казначейское обеспечение обязательств

1. Казначейское обеспечение обязательств является документом (не являющимся ценной бумагой), который выдается Федеральным казначейством для подтверждения обязанности Федерального казначейства обеспечить оплату обязательств получателя бюджетных средств в пределах суммы, необходимой для оплаты указанных обязательств, возникающих при исполнении государственных (муниципальных) контрактов о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (за исключением государственных контрактов в рамках исполнения государственного оборонного заказа, предусмотренных подпунктом 5 статьи 24227 настоящего Кодекса), иных договоров (соглашений), источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, в случаях, определенных федеральным законом о федеральном бюджете, а также в иных случаях, определенных настоящим Кодексом.

2. Федеральное казначейство на основании заявления получателя бюджетных средств выдает казначейское обеспечение обязательств юридическим лицам, обязательства которых подлежат исполнению с применением казначейского обеспечения обязательств в случаях, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи (далее в настоящей статье - получатели казначейского обеспечения обязательств), для осуществления расчетов при исполнении государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений). При выдаче казначейского обеспечения обязательств исполнителю (соисполнителю) по государственному (муниципальному) контракту, подлежащему в соответствии с законодательством Российской Федерации банковскому сопровождению, указанное казначейское обеспечение обязательств направляется Федеральным казначейством в кредитную организацию, осуществляющую банковское сопровождение соответствующего государственного (муниципального) контракта.

3. Федеральное казначейство (кредитная организация - в случае банковского сопровождения государственных (муниципальных) контрактов) на основании заявления получателя казначейского обеспечения обязательств осуществляет перевод казначейского обеспечения обязательств исполнителям (соисполнителям) контрактов, договоров, соглашений, заключенных в рамках исполнения государственных (муниципальных) контрактов, иных договоров (соглашений), указанных в пункте 1 настоящей статьи.

4. Казначейское обеспечение обязательств считается исполненным в случае оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств в сумме выданного казначейского обеспечения обязательств.

5. Федеральное казначейство (кредитная организация - в случае банковского сопровождения государственных (муниципальных) контрактов) без заявления получателя бюджетных средств, получателя казначейского обеспечения обязательств отзывает казначейское обеспечение обязательств по истечении срока действия казначейского обеспечения обязательств.

6. Порядок выдачи (перевода, отзыва) казначейского обеспечения обязательств и сроки проведения операций с казначейским обеспечением обязательств устанавливаются Правительством Российской Федерации.";

28) дополнить главой 244 следующего содержания:

"Глава 244. Казначейское сопровождение

Статья 24223. Основы казначейского сопровождения

1. Казначейскому сопровождению подлежат средства, определенные в соответствии со статьей 24225 настоящего Кодекса, предоставляемые с целью исполнения обязательств по заключенным с участниками казначейского сопровождения:

1) государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг (далее в настоящей главе - государственные контракты);

2) договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, договорам о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса, договорам о предоставлении взносов в уставные (складочные) капиталы (вкладов в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в настоящем подпункте (далее в настоящей главе - договоры (соглашения);

3) контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, источником финансового обеспечения исполнения обязательств по которым являются средства, предоставленные в рамках исполнения государственных контрактов, договоров (соглашений), указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта (далее в настоящей главе - контракты (договоры).

2. Государственные контракты, договоры (соглашения), контракты (договоры), указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны содержать в том числе положения:

1) об открытии в Федеральном казначействе участниками казначейского сопровождения лицевых счетов для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством;

2) о представлении в Федеральное казначейство документов, установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи;

3) об указании в контрактах (договорах), распоряжениях, а также в документах, установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) о предоставлении субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 настоящего Кодекса. Порядок формирования указанного идентификатора устанавливается Министерством финансов Российской Федерации;

4) о ведении раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по каждому государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) в соответствии с порядком, определенным Правительством Российской Федерации;

5) о формировании в установленных Правительством Российской Федерации случаях информации о структуре цены государственного контракта, контракта (договора), суммы средств, предусмотренной договором (соглашением), в порядке и по форме, установленным Министерством финансов Российской Федерации (далее - расходная декларация);

6) о соблюдении запретов, установленных пунктом 3 настоящей статьи;

7) о соблюдении в установленных Правительством Российской Федерации случаях положений, предусмотренных статьей 24224 настоящего Кодекса.

3. Казначейское сопровождение осуществляется Федеральным казначейством в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской Федерации, содержащим в том числе положение об условиях ведения и использования лицевого счета (режим лицевого счета), устанавливающих запрет на перечисление средств с лицевого счета:

1) в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации;

2) в целях размещения средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты, за исключением случаев, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), устанавливающими порядок организации и осуществления бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации (муниципальных образованиях);

3) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическому лицу, за исключением:

оплаты обязательств юридического лица в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;

оплаты обязательств юридического лица по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате юридического лица, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;

оплаты фактически поставленных юридическим лицом товаров, выполненных работ, оказанных услуг, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), в случае, если юридическое лицо не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных соответствующим порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, договорами (соглашениями), контрактами (договорами) или нормативными правовыми актами (правовыми актами), регулирующими порядок предоставления средств;

возмещения произведенных юридическим лицом расходов (части расходов) при условии представления документов, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных юридическим лицом расходов (части расходов), а также государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) или нормативных правовых актов (правовых актов), регулирующих порядок предоставления средств, если условиями государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров) предусмотрено возмещение произведенных юридическим лицом расходов (части расходов);

4) на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации юридическим лицам, заключившим с участником казначейского сопровождения контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.

4. Федеральное казначейство осуществляет санкционирование операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации, содержащим в том числе положения об осуществлении операций на лицевом счете после проверки информации о суммах и направлениях использования средств, указанной в распоряжении, на ее соответствие информации, содержащейся в государственном контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), указанных в пункте 1 настоящей статьи, и документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участника казначейского сопровождения, установленных указанным нормативным правовым актом Министерства финансов Российской Федерации.

5. Финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов местного самоуправления), вправе осуществлять казначейское сопровождение в отношении средств, определенных в соответствии со статьей 24226 настоящего Кодекса, в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (местной администрацией) в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, содержащими в том числе положения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, а также требования к порядку санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, устанавливаемому финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования).

6. При размещении средств на депозитах, а также в иные финансовые инструменты в случаях, установленных федеральными законами или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, законами субъектов Российской Федерации (муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований), указанными в пункте 5 настоящей статьи, средства, предусмотренные настоящим пунктом, подлежат возврату на лицевые счета для учета операций со средствами участников казначейского сопровождения, включая средства, полученные от их размещения.

7. Федеральное казначейство информирует Центральный банк Российской Федерации о совершении казначейских платежей при казначейском сопровождении в форме, объеме, порядке и сроки, установленные Федеральным казначейством по согласованию с Центральным банком Российской Федерации.

Статья 24224. Расширенное казначейское сопровождение

1. Федеральное казначейство осуществляет расширенное казначейское сопровождение средств по государственным контрактам, договорам (соглашениям), контрактам (договорам), определенным правовым актом Правительства Российской Федерации.

2. Федеральное казначейство в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, осуществляет расширенное казначейское сопровождение, предусматривающее дополнительно к установленным пунктом 4 статьи 24223 настоящего Кодекса следующие требования:

1) осуществление операций на лицевых счетах, открытых участникам казначейского сопровождения, после проведения проверки на предмет:

соответствия фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), в том числе с использованием фото- и видеотехники, информации, указанной в государственном контракте, договоре (соглашении), контракте (договоре), документах, подтверждающих возникновение денежных обязательств участников казначейского сопровождения, установленных порядком санкционирования, предусмотренным пунктом 4 статьи 24223 настоящего Кодекса, в соответствии с регламентом, утвержденным Федеральным казначейством;

соответствия фактических затрат данным раздельного учета результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору), отраженным в информационных системах участников казначейского сопровождения, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах по указанному государственному контракту, договору (соглашению), контракту (договору) и в расходной декларации, в том числе с проведением анализа экономической обоснованности затрат, в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством, и правилами экономического обоснования затрат, установленными Правительством Российской Федерации;

2) осуществление операций на лицевых счетах, открытых участникам казначейского сопровождения по переводу денежных средств на их банковские счета, открытые в кредитных организациях, после направления государственным заказчиком в Федеральное казначейство уведомления о полном исполнении государственного контракта.

3. Финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований) в случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации, вправе осуществлять расширенное казначейское сопровождение средств, указанных в статье 24226 настоящего Кодекса.

Статья 24225. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из федерального бюджета

Казначейскому сопровождению подлежат определенные федеральным законом о федеральном бюджете средства, получаемые на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров).

Статья 24226. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства, предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета)

1. Казначейскому сопровождению в соответствии с пунктом 5 статьи 24223 настоящего Кодекса подлежат:

1) определенные законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации (муниципальным правовым актом представительного органа муниципального образования о местном бюджете) средства, получаемые на основании государственных (муниципальных) контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

по государственным (муниципальным) контрактам, заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей;

по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50 миллионов рублей бюджетными или автономными учреждениями субъектов Российской Федерации (муниципальными бюджетными или автономными учреждениями), лицевые счета которым открыты в финансовом органе субъекта Российской Федерации (муниципального образования), за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) средства, получаемые (полученные) участниками казначейского сопровождения, в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации (включая средства, указанные в абзаце четвертом подпункта 1 статьи 24227 настоящего Кодекса).

2. Казначейское сопровождение средств, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется финансовым органом субъекта Российской Федерации (муниципального образования) или Федеральным казначейством при осуществлении им отдельных функций финансового органа субъекта Российской Федерации (муниципального образования) в соответствии со статьей 2202 настоящего Кодекса.

Статья 24227. Средства, не подлежащие казначейскому сопровождению

Казначейскому сопровождению не подлежат средства, предоставляемые юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

1) на основании:

государственных (муниципальных) контрактов, контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами;

государственных (муниципальных) контрактов (контрактов), исполнителями которых являются государственные (муниципальные) казенные учреждения;

государственных (муниципальных) контрактов, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контрактов (договоров), заключенных в рамках исполнения договоров (соглашений) о предоставлении субсидий (бюджетных инвестиций), по решению Правительства Российской Федерации;

2) в порядке возмещения недополученных доходов или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг;

3) за заслуги перед государством в области науки и техники, образования, культуры, искусства и средств массовой информации (гранты, кроме грантов, условиями предоставления которых установлено требование их использования после подтверждения на соответствие условиям и (или) целям, установленным при их предоставлении, гранты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, премии, стипендии и иные поощрения);

4) социально ориентированным некоммерческим организациям, а также иным юридическим лицам, указанным законом (решением) о бюджете;

5) в рамках исполнения государственного оборонного заказа:

в целях проведения операций, осуществляемых на отдельных счетах, открытых в уполномоченных банках в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе";

в целях обеспечения органов внешней разведки Российской Федерации средствами разведывательной деятельности;

в целях обеспечения органов федеральной службы безопасности средствами контрразведывательной деятельности, борьбы с терроризмом;

в целях обеспечения Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" товарами, работами, услугами по разработке, испытаниям, производству, разборке и утилизации ядерных боеприпасов и ядерных зарядов, обеспечению их надежности и безопасности на всех стадиях жизненного цикла, поддержанию базовых и критических технологий на всех стадиях жизненного цикла ядерных боеприпасов, ядерных зарядов, в том числе по обеспечению ядерной и радиационной безопасности, формированию государственного запаса специального сырья и делящихся материалов;

6) банкам и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ";

7) Фонду перспективных исследований, источником образования которых являются субсидии из федерального бюджета в виде имущественного взноса Российской Федерации;

8) при реализации мероприятий, связанных с обеспечением деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации;

9) в целях осуществления Федеральной службой охраны Российской Федерации проектно-изыскательских работ, капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов капитального строительства в интересах объектов государственной охраны.";

29) пункт 6 статьи 2641 дополнить абзацем следующего содержания:

"По решению Правительства Российской Федерации на основании обращения высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации) полномочия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации (органов местной администрации), их территориальных органов, подведомственных казенных учреждений по начислению физическим лицам выплат по оплате труда и иных выплат, а также связанных с ними обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и их перечислению, по ведению бюджетного учета, включая составление и представление бюджетной отчетности, консолидированной отчетности бюджетных и автономных учреждений, иной обязательной отчетности, формируемой на основании данных бюджетного учета, по обеспечению представления такой отчетности в соответствующие государственные (муниципальные) органы могут быть переданы в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации, Федеральному казначейству.";

30) дополнить статьей 2693 следующего содержания:

"Статья 2693. Взаимодействие органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля с другими органами и организациями

1. Органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами, организации и должностные лица обязаны представлять по запросам органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля информацию, документы и материалы, необходимые в целях установления и (или) подтверждения фактов, связанных с деятельностью объекта контроля, в отношении которого проводятся проверка, ревизия, обследование.

2. Органы государственной власти (государственные органы), органы местного самоуправления, органы местной администрации, органы управления государственными внебюджетными фондами, а также организации, являющиеся владельцами и (или) операторами информационных систем, обязаны предоставлять по запросам органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля доступ к данным информационных систем, владельцами и (или) операторами которых они являются, в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.".

Статья 2

Приостановить до 1 января 2022 года действие пункта 4 статьи 24217 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2019, N 52, ст. 7797).

Статья 3

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за исключением положений, для которых настоящей статьей установлен иной срок вступления их в силу.

2. Пункты 5, 13, 14 и 23 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения пункта 7 статьи 2201 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года.

4. Положения статьи 1602 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

Президент Российской Федерации В. Путин