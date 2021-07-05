Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года
Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года
Внести в абзац пятнадцатый пункта 3 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2011, N 15, ст. 2041; N 49, ст. 7039; 2012, N 50, ст. 6967; 2014, N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6656; 2016, N 22, ст. 3093; N 49, ст. 6852; 2018, N 24, ст. 3408; 2019, N 31, ст. 4466; 2020, N 52, ст. 8594) изменение, исключив из него слово "частных".
Президент Российской Федерации В. Путин