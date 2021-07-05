Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 246-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; N 45, ст. 5424; 2012, N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 48, ст. 6664; 2016, N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797; 2020, N 31, ст. 5022) следующие изменения:

1) абзац третий пункта 3 статьи 95 изложить в следующей редакции:

"в объеме, определяемом законом субъекта Российской Федерации, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени субъекта Российской Федерации государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, бюджетных ассигнований на предоставление из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись указанные субсидии, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации;";

2) в статье 139:

а) абзац седьмой пункта 3 после слов "субъектов Российской Федерации," дополнить словами "субсидий, предоставление которых обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 настоящего Кодекса,";

б) в пункте 4:

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Повторное распределение между муниципальными образованиями субсидий, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 настоящего Кодекса, не осуществляется.";

абзацы второй - четвертый считать соответственно абзацами третьим - пятым;

в) пункт 41 дополнить абзацами следующего содержания:

"Заключение соглашений о предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации субсидий местным бюджетам, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, осуществляется до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении субсидий, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении субсидии заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение субсидий между муниципальными образованиями.

В случае нарушения сроков, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, бюджетные ассигнования бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере субсидии, в отношении которой не заключено соглашение о ее предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.";

3) в статье 1391:

а) часть первую изложить в следующей редакции:

"Иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта Российской Федерации предоставляются местным бюджетам на основании законов субъектов Российской Федерации и принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципальных образований:

1) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления, не урегулированных федеральными законами и (или) законами субъекта Российской Федерации;

2) в случае софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения;

3) в случае предоставления бюджетных ассигнований, источником финансового обеспечения которых являются резервные фонды Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервный фонд высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

4) в случаях, установленных законами субъекта Российской Федерации (за исключением закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и закона субъекта Российской Федерации о внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на текущий финансовый год и плановый период).";

б) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предоставляемых из бюджета субъекта Российской Федерации, между муниципальными образованиями утверждается законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период и (или) принятыми в соответствии с ним до 15 февраля очередного финансового года нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, за исключением иных межбюджетных трансфертов:

1) источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) предоставление которых осуществляется за счет иным образом зарезервированных в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований, которые подлежат распределению актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации до 1 октября текущего финансового года;

3) предоставление которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, и которые подлежат распределению актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации;

4) предоставляемых в целях поощрения муниципальных образований, в том числе за достижение наилучших значений показателей социально-экономического развития и (или) лучшие практики деятельности органов местного самоуправления;

5) предоставляемых на возмещение фактически осуществленных расходов местных бюджетов;

6) объемы которых обусловлены поступлением доходов федерального бюджета и (или) бюджета субъекта Российской Федерации;

7) распределяемых на конкурсной основе.";

в) дополнить новыми частями пятой и шестой следующего содержания:

"Повторное распределение между муниципальными образованиями иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 настоящего Кодекса, не осуществляется.

При этом допускается утверждение не распределенного между муниципальными образованиями объема иных межбюджетных трансфертов в размере не более 5 процентов общего объема соответствующего иного межбюджетного трансферта, утвержденного на первый год планового периода, и не более 10 процентов общего объема указанного иного межбюджетного трансферта, утвержденного на второй год планового периода.";

г) дополнить частями седьмой - десятой следующего содержания:

"Если нормативными правовыми актами высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, устанавливающими порядок (правила) предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренных законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, предусмотрено заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, такие соглашения заключаются до 15 февраля очередного финансового года, за исключением соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, бюджетные ассигнования на предоставление которых предусмотрены в соответствии с законом субъекта Российской Федерации о внесении изменений в закон субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации и которые заключаются не позднее 30 дней после дня вступления в силу указанного закона субъекта Российской Федерации.

Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам и дополнительные соглашения к указанным соглашениям, предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми финансовым органом субъекта Российской Федерации.

Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта заключается на срок, который не может быть менее срока, на который в установленном порядке утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями.

В случае нарушения сроков, предусмотренных частью седьмой настоящей статьи, бюджетные ассигнования бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренные на текущий финансовый год на соответствующие цели, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации для оказания финансовой помощи местным бюджетам в размере иного межбюджетного трансферта, в отношении которого не заключено соглашение о его предоставлении из бюджета субъекта Российской Федерации, в порядке, установленном высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.";

д) часть пятую считать частью одиннадцатой;

е) часть шестую считать частью двенадцатой и дополнить ее словами ", и в части установления срока распределения не более 15 процентов общего объема иных межбюджетных трансфертов, предоставление которых местным бюджетам осуществляется за счет иным образом зарезервированных в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных ассигнований";

4) в пункте 5 статьи 140:

а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"Повторное распределение между муниципальными образованиями субвенций, предоставление которых было осуществлено в отчетном финансовом году и в текущем финансовом году обусловлено увеличением бюджетных ассигнований в соответствии с абзацем третьим пункта 3 статьи 95 настоящего Кодекса, не осуществляется.";

б) абзацы второй - пятый считать соответственно абзацами третьим - шестым.

Статья 2

Положения Бюджетного кодекса Российской Федерации в части, касающейся предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам (в редакции настоящего Федерального закона), применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год (на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов).

Президент Российской Федерации В. Путин