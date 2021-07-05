Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 247-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 15 октября 2020 года N 327-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2021 году" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2020, N 42, ст. 6514; N 52, ст. 8594) следующие изменения:

1) в статье 5:

а) часть 3 после слов "пункта 4 статьи 94" дополнить словами "(в части остатков средств федерального бюджета, направления использования которых установлены настоящим Федеральным законом)", после слов "для предоставления субсидий" дополнить словом ", субвенций", после слов "статьи 1684," дополнить словами "абзаца пятнадцатого пункта 3 статьи 217 (в части уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных на обслуживание государственного (муниципального) долга),";

б) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. Приостановить до 1 января 2022 года действие статьи 1741 и пункта 3 статьи 26411 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 31, ст. 4185; 2012, N 50, ст. 6967; 2013, N 19, ст. 2331; 2014, N 11, ст. 1090; 2020, N 31, ст. 5022).";

2) в статье 6:

а) в части 3:

пункт 2 дополнить словами ", а также в случае и в пределах увеличения прогнозируемого объема иных ненефтегазовых доходов федерального бюджета, учтенных в общем объеме доходов федерального бюджета на 2021 год, в связи с изменением Правительством Российской Федерации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации";

дополнить пунктами 4 и 5 следующего содержания:

"4) в случае уменьшения (увеличения) расходов федерального бюджета, осуществляемых в случае и в пределах поступления отдельных видов доходов, на сумму уменьшения (увеличения) поступления соответствующих видов доходов с соответствующим уменьшением (увеличением) общего объема расходов федерального бюджета, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей части;

5) в случае уменьшения (увеличения) расходов федерального бюджета, осуществляемых за счет средств Фонда национального благосостояния, направляемых на цели, указанные в пункте 1 статьи 9610 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с соответствующим уменьшением (увеличением) общего объема расходов федерального бюджета.";

б) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Установить, что в ходе исполнения бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в 2021 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации, в сводную бюджетную роспись бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации без внесения изменений в федеральный закон о бюджете государственного внебюджетного фонда Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и по согласованию с Комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде могут быть внесены изменения в целях перераспределения бюджетных ассигнований.";

в) дополнить частями 12 - 14 следующего содержания:

"12. Установить, что в 2021 году Правительство Российской Федерации вправе принимать решения по перераспределению (распределению) между субъектами Российской Федерации бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете для предоставления субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации, по основаниям, установленным частью 3 настоящей статьи.

13. Установить, что сроки и условия погашения задолженности акционерного общества "РТИ" перед Российской Федерацией, возникшей в процессе выполнения государственного контракта, заключенного акционерным обществом "РТИ" с Министерством обороны Российской Федерации 6 июня 2014 года на выполнение опытно-конструкторской работы "Центр-2014", устанавливаются Правительством Российской Федерации.

14. Установить, что в 2021 году Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростех" вправе использовать для оснащения системами защищенной связи федеральных органов государственной власти, Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации средства неиспользованных имущественных взносов Российской Федерации, предоставленных в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 года N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" и Федеральным законом от 14 декабря 2015 года N 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" на реализацию мероприятий по оснащению организаций обороннопромышленного комплекса системами защищенной связи, в размере до 200 000,0 тыс. рублей по решению Правительства Российской Федерации.";

3) в статье 8:

а) в части 1 слова "по основанию, предусмотренному пунктом 1" заменить словами "по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 4 и 5";

б) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Установить, что орган управления государственным внебюджетным фондом представляет для рассмотрения в Комиссию предложения по внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета государственного внебюджетного фонда по основанию, предусмотренному частью З1 статьи 6 настоящего Федерального закона. Указанные предложения направляются Комиссией в Государственную Думу, Совет Федерации и Счетную палату Российской Федерации.";

в) в части 3 слова "в части 1" заменить словами "в частях 1 и 11", после слов "бюджетных ассигнований)" дополнить словами "и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации", дополнить предложением следующего содержания: "Решение Комиссии в части рассмотрения предложений, указанных в части 11 настоящей статьи, дополнительно направляется в орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации.";

г) в части 4 слова "в части 1" заменить словами "в частях 1 и 11", слова "или определенный" заменить словом ", определенный", слово "орган" заменить словами "орган или орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации", дополнить словами "и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации";

4) дополнить статьями 91 и 92 следующего содержания:

"Статья 91

Установить, что по 31 декабря 2021 года включительно суммы административных штрафов, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, если постановления о наложении указанных административных штрафов вынесены по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, составленных должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, включенными в перечни, утвержденные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), подлежат зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по нормативу 100 процентов. Действие положений подпункта 1 пункта 1 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации не распространяется на указанные в настоящей статье административные штрафы с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года включительно.

Статья 92

Установить, что остатки средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 1 января 2021 года (за исключением остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных из федерального бюджета, а также остатков средств, являющихся источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования) направляются в 2021 году на основании решений Правительства Российской Федерации на обеспечение полномочий Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сфере обязательного медицинского страхования с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования с превышением общего объема расходов на 2021 год, утвержденных Федеральным законом от 8 декабря 2020 года N 391-ФЗ "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", без внесения изменений в указанный Федеральный закон.".

Статья 2

Внести в часть 1 статьи 4 Федерального закона от 30 ноября 2016 года N 409-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 49, ст. 6852; 2017, N 47, ст. 6841; 2018, N 30, ст. 4557; N 49, ст. 7528) следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "в 2021 году" заменить словами "в 2021 - 2024 годах";

2) пункты 6 и 7 признать утратившими силу.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 28 ноября 2018 года N 456-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7528) следующие изменения:

1) в статье 2 слова "1 января 2024 года" заменить словами "1 января 2025 года";

2) в части 3 статьи 7 слова "1 января 2024 года" заменить словами "1 января 2025 года".

Статья 4

Внести в статью 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 года N 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 49, ст. 7529; 2019, N 23, ст. 2916; 2020, N 31, ст. 5022; N 50, ст. 8068; N 52, ст. 8594) следующие изменения:

1) часть 1 после слов "определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" дополнить словами "и Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года";

2) часть 61 изложить в следующей редакции:

"61. Установить, что до 1 января 2025 года на средства, предоставляемые из федерального бюджета в соответствии с решениями, предусмотренными частями 1 - 3 настоящей статьи, не распространяются положения подпункта 1 пункта 2 (в части предоставления субсидий в случаях, предусмотренных федеральным законом о соответствующем бюджете), абзаца первого пункта 7, абзаца первого пункта 8 статьи 78, пунктов 2 и 4 статьи 781 (в части утверждения в законе (решении) о бюджете бюджетных ассигнований на предоставление субсидий), пункта 5 статьи 783, абзаца первого пункта 2 статьи 791, пункта 2 статьи 80, пункта 2 статьи 83, абзаца третьего пункта 1 статьи 130 (в части субсидий и субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации), абзацев пятого и шестого пункта 3, пунктов 4, 41 и 42 статьи 132, пунктов 11 и 12 статьи 1321 Бюджетного кодекса Российской Федерации.".

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин