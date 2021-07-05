Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Статью 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, N 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 6, ст. 492; 2005, N 1, ст. 45; 2008, N 15, ст. 1447; 2013, N 51, ст. 6683; 2014, N 19, ст. 2317; N 26, ст. 3379, 3395; 2015, N 29, ст. 4385; 2016, N 27, ст. 4294; 2017, N 31, ст. 4761; 2018, N 1, ст. 66) дополнить частью пятнадцатой следующего содержания:

"Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения имуществом клиентов осуществлять доступ к информационным системам кредитных организаций, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое применяется клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и используется клиентами при предоставлении (получении) услуг кредитных организаций, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", информацию о клиентах кредитных организаций.".

Статья 2

Статью 51 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 17, ст. 1918; 2002, N 52, ст. 5141; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 2, ст. 172; N 17, ст. 1780; N 31, ст. 3437; N 43, ст. 4412; 2009, N 7, ст. 777; N 29, ст. 3642; 2010, N 31, ст. 4193; N 41, ст. 5193; 2011, N 29, ст. 4291; 2013, N 30, ст. 4084; 2015, N 1, ст. 13; 2018, N 53, ст. 8440) дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62. Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения имуществом, в том числе финансовыми инструментами, клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) клиентов иных некредитных финансовых организаций осуществлять доступ к информационным системам профессиональных участников рынка ценных бумаг, информационным системам иных некредитных финансовых организаций, программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и используется при предоставлении (получении) услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг и (или) иных некредитных финансовых организаций, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", информацию об указанных клиентах.".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 28, ст. 2790) следующие изменения:

1) дополнить статьей 61 следующего содержания:

"Статья 61. Банк России вправе обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, указанной в части пятнадцатой статьи 30 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", части 11 статьи 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" или пункте 62 статьи 51 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено.";

2) дополнить статьей 62 следующего содержания:

"Статья 62. Председатель Банка России или его заместители вправе направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации уведомление о распространении в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет":

1) информации о возможности получения банковских услуг, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, распространяемой с нарушением законодательства Российской Федерации, регулирующего отношения на финансовом рынке, и содержащей сведения о получении указанных услуг со стороны лиц, не имеющих права на их оказание в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) информации, побуждающей к участию в деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, которая связана с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества и за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.".

Статья 4

Часть 1 статьи 153 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2013, N 52, ст. 6963; 2017, N 48, ст. 7051; 2019, N 12, ст. 1221; N 18, ст. 2214; 2020, N 24, ст. 3751) после слов "информации или материалам" дополнить словами ", информации, указанной в статье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", после слов "организаций или граждан," дополнить словами "а также при поступлении уведомления о распространяемой с нарушением закона информации от Председателя Центрального банка Российской Федерации или его заместителей в отношении информации, указанной в статье 62 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)",".

Статья 5

Статью 27 Федерального закона от 27 июня 2011 года N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 27, ст. 3872; 2018, N 27, ст. 3950; 2019, N 27, ст. 3538; N 31, ст. 4423) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Запрещается размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, позволяющей в целях неправомерного завладения или создания условий для неправомерного завладения денежными средствами клиентов операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры осуществлять доступ к информационным системам операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, электронным средствам платежа или программному обеспечению, которое применяется указанными клиентами с использованием технического устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", и используется при предоставлении (получении) услуг операторов по переводу денежных средств, банковских платежных агентов (субагентов), операторов услуг информационного обмена, поставщиков платежных приложений, операторов платежных систем, операторов услуг платежной инфраструктуры, а также к базам данных, содержащим полученную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", информацию об указанных клиентах.".

Статья 6

Внести в Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 10, ст. 1391; 2018, N 49, ст. 7523; N 53, ст. 8488) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 40 после слов "государственные органы," дополнить словами "Центральный банк Российской Федерации,";

2) часть 1 статьи 2651 дополнить словами ", а также Центральный банк Российской Федерации в отношении информации, указанной в статье 61 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

Статья 7

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 декабря 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин