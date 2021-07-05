Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 251-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Бюджетный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2000, N 32, ст. 3339; 2002, N 22, ст. 2026; 2004, N 34, ст. 3535; 2005, N 27, ст. 2717; N 52, ст. 5572; 2006, N 43, ст. 4412; N 45, ст. 4627; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5503; 2007, N 1, ст. 28; N 18, ст. 2117; N 31, ст. 4009; N 45, ст. 5424; N 46, ст. 5553; N 49, ст. 6079; N 50, ст. 6246; 2008, N 30, ст. 3617; N 48, ст. 5500; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 18; N 15, ст. 1780; N 29, ст. 3582; N 30, ст. 3739; N 39, ст. 4532; N 51, ст. 6151; N 52, ст. 6450; 2010, N 19, ст. 2291; N 21, ст. 2524; N 46, ст. 5918; 2011, N 15, ст. 2041; N 27, ст. 3873; N 49, ст. 7039; 2012, N 26, ст. 3447; N 31, ст. 4316, 4317; N 50, ст. 6967; N 53, ст. 7593; 2013, N 19, ст. 2331; N 30, ст. 4083; N 31, ст. 4191; N 52, ст. 6983; 2014, N 26, ст. 3389; N 30, ст. 4250; N 40, ст. 5314; N 43, ст. 5795; N 48, ст. 6655, 6656, 6664; N 52, ст. 7561; 2015, N 45, ст. 6202; N 51, ст. 7252; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911; N 22, ст. 3093; N 27, ст. 4278; N 49, ст. 6852; 2017, N 30, ст. 4452; N 31, ст. 4811; N 40, ст. 5752; N 49, ст. 7317; 2018, N 1, ст. 18; N 11, ст. 1580; N 49, ст. 7495, 7528, 7529; N 53, ст. 8420, 8430; 2019, N 16, ст. 1825; N 30, ст. 4103; N 31, ст. 4437, 4466; N 52, ст. 7797; 2020, N 31, ст. 5022; N 40, ст. 6168; N 42, ст. 6514) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) абзац сорок седьмой изложить в следующей редакции:

"главный администратор доходов бюджета - определенный в соответствии с настоящим Кодексом орган государственной власти (государственный орган), орган местного самоуправления, орган местной администрации, орган управления государственным внебюджетным фондом, Центральный банк Российской Федерации, иная организация, имеющие в своем ведении администраторов доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета;";

б) в абзаце сорок девятом слова "законом (решением) о бюджете" заменить словами "в соответствии с настоящим Кодексом";

2) пункт 2 статьи 20 и пункт 2 статьи 23 признать утратившими силу;

3) в статье 40:

а) абзац второй пункта 1 дополнить словами ", а также направляют информацию о зачислении (возврате) денежных средств, об уточнении вида и принадлежности платежа в Государственную информационную систему о государственных и муниципальных платежах";

б) дополнить пунктом 3 следующего содержания:

"3. Денежные средства, в отношении которых отсутствует информация, позволяющая однозначно определить их принадлежность к виду (подвиду) дохода бюджета, закрепляемому за администратором доходов бюджета, относятся органами Федерального казначейства к невыясненным поступлениям, зачисляемым в соответствующий бюджет.

Невыясненные поступления, зачисленные в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, подлежат возврату (уточнению) не позднее трех лет со дня их зачисления на единый счет соответствующего бюджета.

По истечении срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта, невыясненные поступления, которые зачислены в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и по которым не осуществлен возврат (уточнение), подлежат отражению по коду классификации доходов бюджетов, предусмотренному для учета прочих неналоговых доходов соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, и возврату (уточнению) не подлежат.";

4) статью 46 дополнить пунктом 23 следующего содержания:

"23. Суммы штрафов, уплачиваемых (взыскиваемых) в соответствии с международными договорами Российской Федерации, подлежат зачислению в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов.";

5) в статье 50:

а) абзац тридцать седьмой после слов "5 миллионов рублей" дополнить словами "(за исключением налога на доходы физических лиц в отношении доходов, указанных в абзаце тридцать девятом настоящей статьи)";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"налога на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 тысяч рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей, уплачиваемой на основании налогового уведомления налогоплательщиками, для которых выполнено условие, предусмотренное абзацем четвертым пункта 6 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов.";

6) в пункте 1 статьи 51:

а) в абзаце двадцать первом слова "о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего" заменить словами "пользования рыболовным участком, состоящим";

б) в абзаце двадцать втором слова "долей квот" заменить словами "доли квоты";

в) дополнить абзацами следующего содержания:

"платы, полученной по результатам торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора пользования рыбоводным участком, находящимся в федеральной собственности, - по нормативу 100 процентов;

платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности (за исключением земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации) и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов.";

7) в пункте 2 статьи 56:

а) в абзаце четвертом слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

б) дополнить новым абзацем тридцать четвертым следующего содержания:

"за выдачу аттестата экскурсовода (гида) или гида-переводчика, оказывающих услуги на туристических маршрутах;";

в) абзацы тридцать четвертый - пятьдесят пятый считать соответственно абзацами тридцать пятым - пятьдесят шестым;

8) в статье 57:

а) в части первой:

абзац восьмой признать утратившим силу;

в абзаце шестнадцатом слова "о предоставлении рыбопромыслового участка, состоящего" заменить словами "пользования рыболовным участком, состоящим";

дополнить абзацами следующего содержания:

"платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в собственности субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов;

платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу не более 50 процентов.";

б) часть вторую дополнить абзацами следующего содержания:

"плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное;

плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.";

9) в абзаце втором пункта 2 статьи 61 слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

10) в пункте 2 статьи 611:

а) в абзаце втором слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

б) в абзаце третьем слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

в) в абзаце четвертом слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

11) в абзаце втором пункта 2 статьи 612 слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

12) в абзаце втором пункта 2 статьи 613 слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

13) в абзаце втором пункта 2 статьи 615 слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

14) в абзаце втором пункта 2 статьи 616 слова "и тридцать шестом" заменить словами ", тридцать шестом и тридцать девятом";

15) в статье 62:

а) часть первую дополнить абзацем следующего содержания:

"платы за публичный сервитут, предусмотренной решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением, городских, сельских поселений и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов в бюджет муниципального образования, в собственности (на территории) которого находится земельный участок, если иное не установлено настоящей статьей.";

б) часть пятую дополнить абзацами следующего содержания:

"плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах городских поселений и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 50 процентов;

плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 100 процентов.";

в) часть шестую дополнить абзацем следующего содержания:

"плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, которые расположены в границах городских поселений и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу 50 процентов.";

г) часть восьмую дополнить абзацем следующего содержания:

"плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах муниципальных округов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.";

д) часть девятую дополнить абзацем следующего содержания:

"плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены на межселенных территориях и находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.";

е) часть десятую дополнить абзацем следующего содержания:

"плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских, сельских поселений и находятся в федеральной собственности, осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и которые не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), - по нормативу не менее 50 процентов, если законодательством соответствующего субъекта Российской Федерации не установлено иное.";

16) статью 1601 дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:

"31. Закрепление за органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами местной администрации, органами управления государственными внебюджетными фондами, Центральным банком Российской Федерации, иными организациями бюджетных полномочий главного администратора доходов бюджета производится с учетом выполняемых ими полномочий по исполнению государственных функций в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

32. Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета, перечень главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Перечень главных администраторов доходов федерального бюджета, перечень главных администраторов доходов бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, государственными корпорациями, публично-правовыми компаниями, Центральным банком Российской Федерации, органами управления государственным внебюджетным фондом, утверждаются соответственно федеральным законом о федеральном бюджете, федеральным законом о бюджете государственного внебюджетного фонда Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, перечень главных администраторов доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета утверждается местной администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов доходов бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов доходов бюджета, и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета.";

17) статью 1602 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

"3. Закрепление за органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами местной администрации, органами управления государственными внебюджетными фондами, иными организациями бюджетных полномочий главного администратора источников финансирования дефицита бюджета производится с учетом выполняемых ими полномочий по осуществлению операций с источниками финансирования дефицита бюджета в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

4. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета государственного внебюджетного фонда Российской Федерации утверждаются Правительством Российской Федерации, если иное не установлено настоящим пунктом.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета, не являющихся федеральными органами исполнительной власти, утверждается федеральным законом о федеральном бюджете.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации, перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования утверждаются высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета утверждается местной администрацией в соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета должен содержать наименования органов (организаций), осуществляющих бюджетные полномочия главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета, и закрепляемые за ними источники финансирования дефицита бюджета.";

18) в пункте 3 статьи 1841:

а) абзац второй дополнить словами "в случаях, предусмотренных статьей 1601 настоящего Кодекса";

б) абзац третий дополнить словами "в случаях, предусмотренных статьей 1602 настоящего Кодекса";

19) в пункте 1 статьи 212:

а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:

"расчеты по статьям классификации доходов федерального бюджета на текущий финансовый год и плановый период (за исключением случаев, если основные характеристики федерального бюджета не изменяются или признаются утратившими силу положения федерального закона о федеральном бюджете на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к плановому периоду), формируемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;";

б) абзац девятый считать абзацем десятым.

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 19 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 19 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

3. Положения статей 6, 20 и 23, пунктов 31 и 32 статьи 1601, пунктов 3 и 4 статьи 1602 и пункта 3 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная с бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (на 2022 год).

Президент Российской Федерации В. Путин