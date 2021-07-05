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5 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 252-ФЗ "О внесении изменения в статью 8 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности"

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 5 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в часть седьмую статьи 8 Федерального закона от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 33, ст. 3349; 1999, N 2, ст. 233; 2001, N 13, ст. 1140; 2005, N 49, ст. 5128; 2007, N 31, ст. 4008; 2008, N 52, ст. 6235; 2013, N 51, ст. 6689; 2016, N 28, ст. 4558; 2019, N 31, ст. 4470) изменение, изложив ее в следующей редакции:

"В случае получения сообщения о без вести пропавшем лице на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, вынесенного в течение 24 часов с момента поступления сообщения о без вести пропавшем лице, допускается получение информации о соединениях абонентского устройства, находящегося у без вести пропавшего лица, с иными абонентами и (или) их абонентскими устройствами, иным оборудованием, а также о местоположении данного абонентского устройства путем снятия информации с технических каналов связи с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. При получении сообщения о без вести пропавшем несовершеннолетнем либо лице, признанном в установленном законом порядке недееспособным или ограниченно дееспособным, получение соответствующей информации осуществляется при наличии письменного согласия законного представителя такого без вести пропавшего лица. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.".

Президент Российской Федерации В. Путин