Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 253-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об исполнительном производстве"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в часть 2 статьи 1 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 41, ст. 4849; 2013, N 14, ст. 1641; 2016, N 1, ст. 13) изменение, дополнив ее после слов "бюджетной системы Российской Федерации" словами ", а также средств, подлежащих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению,".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин