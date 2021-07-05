Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 254-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4163) следующие изменения:

1) пункт 2 части 5 изложить в следующей редакции:

"2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия.";

2) часть 6 изложить в следующей редакции:

"6. Согласия, указанные в пунктах 1 и 2 части 5 настоящей статьи, содержащие в том числе согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов.";

3) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Согласие, указанное в пункте 2 части 5 настоящей статьи, содержащее в том числе согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть предоставлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме.";

4) дополнить частью 71 следующего содержания:

"71. Согласие, указанное в пункте 2 части 5 настоящей статьи, может быть отозвано третьим лицом в любое время путем сообщения об этом кредитору или лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах, которым дано соответствующее согласие, в любой позволяющей подтвердить факт его отзыва форме.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

2. В отношении кредиторов, являющихся кредитными организациями, положения статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" (в редакции настоящего Федерального закона) применяются к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после дня вступления в силу настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин