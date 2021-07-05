Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 255-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 7, ст. 903; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 10, ст. 954; 2017, N 15, ст. 2139; 2018, N 53, ст. 8485, 8492; 2021, N 18, ст. 3060) следующие изменения:

1) в статье 3:

а) часть 8 изложить в следующей редакции:

"8. Контрольно-счетный орган муниципального образования, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа, городского округа или городского округа с внутригородским делением, обладает правами юридического лица. Контрольно-счетный орган муниципального образования, наделенного иным статусом, может обладать правами юридического лица в соответствии с уставом муниципального образования.";

б) дополнить частью 13 следующего содержания:

"13. Контрольно-счетные органы могут учреждать ведомственные награды и знаки отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награждения.";

2) статью 4 после слова "независимости" дополнить словом ", открытости";

3) в статье 5:

а) в части 1 слова "может быть предусмотрена одна должность заместителя" заменить словами "могут быть предусмотрены должности заместителей";

б) часть 3 изложить в следующей редакции:

"3. Должности председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного органа относятся соответственно к государственным должностям субъекта Российской Федерации, муниципальным должностям.";

в) в части 4 слово "заместителя" заменить словом "заместителей";

г) дополнить частью 61 следующего содержания:

"61. Законом субъекта Российской Федерации или муниципальным нормативным правовым актом, регулирующим вопросы организации и деятельности контрольно-счетного органа, могут быть установлены должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, содержащиеся соответственно в реестре должностей государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и реестре должностей муниципальной службы в субъекте Российской Федерации, которые относятся к инспекторам контрольно-счетных органов.";

д) в части 7 слова "в соответствии с законом субъекта Российской Федерации" заменить словами "по представлению председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа";

е) в части 8 слово "нормативным" исключить, дополнить словами "по представлению председателя контрольно-счетного органа муниципального образования с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и функциональной независимости контрольно-счетного органа";

4) в статье 6:

а) в наименовании слово "заместителя" заменить словом "заместителей";

б) в части 1 слово "заместитель" заменить словом "заместители";

в) в части 4 слово "заместителя" заменить словом "заместителей";

г) в части 5 слово "заместителя" заменить словом "заместителей";

д) дополнить частью 51 следующего содержания:

"51. Законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации обращается в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.";

е) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Представительный орган муниципального образования вправе обратиться в контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования квалификационным требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.";

5) в статье 7:

а) в наименовании слово "заместителя" заменить словом "заместителей";

б) часть 1 изложить в следующей редакции:

"1. На должность председателя, заместителей председателя и аудиторов контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.";

в) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации квалификационным требованиям, указанным в части 1 настоящей статьи, устанавливается Счетной палатой Российской Федерации.";

г) часть 2 изложить в следующей редакции:

"2. На должность председателя, заместителя председателя и аудиторов контрольно-счетного органа муниципального образования назначаются граждане Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям:

1) наличие высшего образования;

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет;

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов соответствующего субъекта Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, устава соответствующего муниципального образования и иных муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации.";

д) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Порядок проведения проверки соответствия кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования квалификационным требованиям, указанным в части 2 настоящей статьи, в случае, предусмотренном частью 11 статьи 6 настоящего Федерального закона, устанавливается контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации.";

е) в части 5 слово "заместителя" заменить словом "заместителей";

6) статью 9 изложить в следующей редакции:

"Статья 9. Основные полномочия контрольно-счетных органов

1. Контрольно-счетный орган субъекта Российской Федерации осуществляет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов законов о бюджетах субъекта Российской Федерации и проектов законов о бюджетах территориального государственного внебюджетного фонда, проверка и анализ обоснованности их показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета субъекта Российской Федерации, об исполнении местного бюджета в пределах компетенции, установленной Бюджетным кодексом Российской Федерации, годового отчета об исполнении бюджета территориального государственного внебюджетного фонда;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования государственной собственности субъекта Российской Федерации, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, а также оценка законности предоставления государственных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и имущества, находящегося в государственной собственности субъекта Российской Федерации;

7) экспертиза проектов законов и иных нормативных правовых актов органов государственной власти субъекта Российской Федерации в части, касающейся расходных обязательств субъекта Российской Федерации, экспертиза проектов законов субъекта Российской Федерации, приводящих к изменению доходов бюджета субъекта Российской Федерации и бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, а также государственных программ (проектов государственных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в субъекте Российской Федерации, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) контроль за законностью и эффективностью использования межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории субъекта Российской Федерации, а также проверка местного бюджета в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

10) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета территориального государственного внебюджетного фонда, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации и высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации);

11) осуществление контроля за состоянием государственного внутреннего и внешнего долга субъекта Российской Федерации;

12) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития субъекта Российской Федерации, предусмотренных документами стратегического планирования субъекта Российской Федерации, в пределах компетенции контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации;

13) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

14) иные полномочия в сфере внешнего государственного финансового контроля, установленные федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации.

2. Контрольно-счетный орган муниципального образования осуществляет следующие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в представительный орган муниципального образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического развития муниципального образования, предусмотренных документами стратегического планирования муниципального образования, в пределах компетенции контрольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования.

3. Контрольно-счетный орган муниципального района или городского округа с внутригородским делением наряду с полномочиями, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования средств бюджета муниципального района, бюджета городского округа с внутригородским делением, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в состав данного муниципального района, бюджеты внутригородских районов, входящих в состав данного городского округа с внутригородским делением.

4. Внешний государственный и муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетными органами:

1) в отношении органов государственной власти и государственных органов, органов территориальных государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления и муниципальных органов, государственных (муниципальных) учреждений и унитарных предприятий соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования), а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в государственной (муниципальной) собственности соответствующего субъекта Российской Федерации (муниципального образования);

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами.";

7) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:

"2. Стандарты внешнего государственного и муниципального финансового контроля для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются контрольно-счетными органами в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федерации.";

8) в статье 12:

а) в части 2 слова "и запросов" исключить;

б) в части 3 слова "и запросов" исключить;

9) в статье 14:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. Руководители проверяемых органов и организаций обязаны обеспечивать соответствующих должностных лиц контрольно-счетных органов, участвующих в контрольных мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет.";

б) в части 6 слово "заместитель" заменить словом "заместители";

10) в статье 15:

а) в наименовании слова "по запросам контрольно-счетных органов" заменить словами "контрольно-счетным органам";

б) часть 1 после слов "финансовый контроль" дополнить словами "или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внешнего государственного и муниципального финансового контроля";

в) дополнить частью 5 следующего содержания:

"5. При осуществлении внешнего государственного и муниципального финансового контроля контрольно-счетным органам предоставляется необходимый для реализации их полномочий постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне.";

11) в статье 16:

а) в части 1 слова "их рассмотрения и" исключить, после слова "выявленных" дополнить словами "бюджетных и иных";

б) в части 3 слова "в течение одного месяца со дня получения представления" заменить словами "в указанный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения", слово "рассмотрения" заменить словом "выполнения";

в) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Срок выполнения представления может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.";

г) часть 4 после слов "их пресечению и предупреждению," дополнить словами "невыполнения представлений контрольно-счетных органов,";

д) часть 6 дополнить предложением следующего содержания: "Срок выполнения предписания может быть продлен по решению контрольно-счетного органа, но не более одного раза.";

е) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Невыполнение представления или предписания контрольно-счетного органа влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.";

12) в статье 18:

а) дополнить частью 11 следующего содержания:

"11. Контрольно-счетные органы вправе на основе заключенных соглашений о сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, переводчиков.";

б) часть 6 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) по обращениям представительных органов муниципальных образований давать заключения о соответствии кандидатур на должность председателя контрольно-счетного органа муниципального образования требованиям, установленным настоящим Федеральным законом.";

в) часть 7 изложить в следующей редакции:

"7. Контрольно-счетные органы субъектов Российской Федерации и муниципальных образований или законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления вправе обратиться в Счетную палату Российской Федерации за заключением о соответствии деятельности контрольно-счетных органов законодательству о внешнем государственном (муниципальном) финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности.";

13) дополнить статьей 201 следующего содержания:

"Статья 201. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц контрольно-счетных органов

1. Должностным лицам контрольно-счетных органов гарантируются денежное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, замещающих государственные должности и должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслуживания).

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителей председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного органа субъекта Российской Федерации устанавливаются законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами.

3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного органа муниципального образования устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.".

Статья 2

В абзаце двадцатом части 1 статьи 2 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 40, ст. 3822; 2005, N 1, ст. 12; 2009, N 52, ст. 6441; 2010, N 49, ст. 6411; 2011, N 49, ст. 7039; 2014, N 22, ст. 2770; 2015, N 6, ст. 886; N 45, ст. 6204; 2017, N 15, ст. 2137; 2018, N 1, ст. 47; N 45, ст. 6842; 2019, N 18, ст. 2211) слова "основе. Должности председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, заместителя председателя контрольно-счетного органа муниципального образования, аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования могут быть отнесены к муниципальным должностям в соответствии с законом субъекта Российской Федерации" заменить словами "основе, председатель, заместитель председателя, аудитор контрольно-счетного органа муниципального образования".

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 29, ст. 4344; 2016, N 26, ст. 3890; N 27, ст. 4198, 4237, 4294; 2017, N 31, ст. 4767; N 48, ст. 7052; 2018, N 28, ст. 4139; N 32, ст. 5115, 5131; 2019, N 25, ст. 3170; N 26, ст. 3319; N 30, ст. 4140; N 52, ст. 7798; 2020, N 22, ст. 3384; 2021, N 18, ст. 3064; N 22, ст. 3683) следующие изменения:

1) пункт 9 части 13 статьи 62 дополнить словами ", а также председателям контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, их заместителям для обеспечения деятельности указанных органов";

2) пункт 4 части 1 статьи 63 дополнить словами ", а также председателей контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации, их заместителей".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования, за исключением статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Статья 3 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 января 2022 года.

Президент Российской Федерации В. Путин