Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 256-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 35, ст. 3503; 2004, N 35, ст. 3607; 2008, N 18, ст. 1938; 2012, N 41, ст. 5525; 2017, N 30, ст. 4447; 2019, N 27, ст. 3524) следующие изменения:

1) абзац третий преамбулы изложить в следующей редакции:

"устанавливает права, обязанности и ответственность спасателей, должностных лиц, а также граждан Российской Федерации, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), определяет основы государственной политики в области правовой и социальной защиты спасателей, других граждан Российской Федерации, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций, и членов их семей.";

2) статью 1 изложить в следующей редакции:

"Статья 1. Основные понятия

Для целей настоящего Федерального закона используются следующие основные понятия:

аварийно-спасательная служба - совокупность органов управления, сил и средств, предназначенных для решения задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, функционально объединенных в единую систему, основу которой составляют аварийно-спасательные формирования;

аварийно-спасательное формирование - самостоятельная или входящая в состав аварийно-спасательной службы структура, предназначенная для проведения аварийно-спасательных работ, основу которой составляют подразделения спасателей, оснащенные специальными техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и материалами;

спасатель - гражданин, прошедший соответствующую подготовку и аттестованный на проведение аварийно-спасательных работ;

аварийно-спасательные работы - действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов. Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения;

неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций - деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадавшему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов помощи, созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их работоспособности;

статус спасателей - совокупность прав и обязанностей, установленных законодательством Российской Федерации и гарантированных государством спасателям. Особенности статуса спасателей определяются возложенными на них обязанностями по участию в проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций и связанной с этим угрозой их жизни и здоровью;

аварийно-спасательные средства - техническая, научно-техническая и интеллектуальная продукция, в том числе специализированные средства связи и управления, техника, оборудование, снаряжение, имущество и материалы, методические, видео-, кино-, фотоматериалы по технологии аварийно-спасательных работ, а также программные продукты и базы данных для электронных вычислительных машин и иные средства, предназначенные для проведения аварийно-спасательных работ;

оправданный риск - вероятность возникновения угрозы для жизни и здоровья спасателей и (или) других лиц вследствие совершения правомерных необходимых и достаточных действий или бездействия в ситуации, требующей незамедлительного реагирования спасателя, направленных на спасение жизни и здоровья людей в условиях проведения аварийно-спасательных работ, если есть основания полагать, что такое спасение возможно;

крайняя необходимость - состояние, при котором действие, причиняющее вред охраняемым законом интересам, совершено в целях устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам спасателя или другого лица, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости. Превышением пределов крайней необходимости признается причинение вреда, не соответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным интересам был причинен вред, равный предотвращенному или более значительный, чем предотвращенный.";

3) пункт 1 статьи 11 дополнить абзацем следующего содержания:

"Требования охраны труда спасателей в период проведения аварийно-спасательных работ, виды которых определены в соответствии со статьей 5 настоящего Федерального закона, регламентируются нормативными правовыми актами, устанавливающими правила, процедуры, критерии и нормативы проведения аварийно-спасательных работ.";

4) в статье 14:

а) в пункте 6:

в абзаце первом слова "В случае крайней необходимости руководители" заменить словом "Руководители";

в абзаце одиннадцатом слова "в случае крайней необходимости" исключить;

б) дополнить пунктом 9 следующего содержания:

"9. Руководители ликвидации чрезвычайных ситуаций, руководители аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ и действующие в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

5) в абзаце шестом пункта 2 статьи 25 слова "и в случае крайней необходимости" исключить;

6) в статье 35:

а) слово "Спасатели," заменить словами "1. Спасатели,", слово "граждан" заменить словом "людей";

б) дополнить пунктом 2 следующего содержания:

"2. Спасатели, участвующие в проведении аварийно-спасательных работ и действующие в условиях оправданного риска и (или) крайней необходимости, если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости, могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, других спасателей или их гибель в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

7) в пункте 1 статьи 36 слова "В случае крайней необходимости отдельные" заменить словом "Отдельные".

Президент Российской Федерации В. Путин