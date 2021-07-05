Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 257-ФЗ "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 17 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 324-ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6725) изменения, дополнив ее частями 6 - 13 следующего содержания:

"6. Государственное юридическое бюро вправе направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, официальное обращение по входящим в компетенцию указанных органов и организаций вопросам о предоставлении справок, характеристик и иных документов, необходимых для оказания гражданам бесплатной юридической помощи (далее - запрос государственного юридического бюро).

7. Органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации, которым направлен запрос государственного юридического бюро, должны дать на него ответ в письменной форме в тридцатидневный срок со дня его получения. В случаях, требующих дополнительного времени на сбор и предоставление запрашиваемых сведений, указанный срок может быть продлен, но не более чем на тридцать дней, при этом в адрес государственного юридического бюро, направившего указанный запрос, направляется уведомление о продлении срока рассмотрения запроса государственного юридического бюро.

8. Требования к форме, порядку оформления и направления запроса государственного юридического бюро определяются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью.

9. В предоставлении государственному юридическому бюро запрошенных сведений может быть отказано в случае, если:

1) субъект, получивший запрос государственного юридического бюро, не располагает запрошенными сведениями;

2) нарушены требования к форме, порядку оформления и направления запроса государственного юридического бюро, определенные в установленном порядке;

3) запрошенные сведения отнесены законом к информации с ограниченным доступом.

10. Неправомерный отказ в предоставлении сведений, предоставление которых предусмотрено федеральными законами, нарушение сроков предоставления сведений, предоставление заведомо недостоверных сведений влекут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

11. В случаях, если законодательством Российской Федерации установлен особый порядок предоставления сведений, рассмотрение запроса государственного юридического бюро осуществляется в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации для соответствующей категории сведений.

12. При направлении в органы государственной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации запросов и оказании гражданам бесплатной юридической помощи на основании полученных ответов в государственном юридическом бюро обеспечиваются конфиденциальность персональных данных, которые указываются в направляемых запросах и поступающих ответах на данные запросы, и безопасность персональных данных с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации в области персональных данных.

13. Лица, виновные в нарушении требований в области обработки и защиты персональных данных, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.".

Президент Российской Федерации В. Путин