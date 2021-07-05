Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 191 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 32, ст. 3315; 2014, N 42, ст. 5613) следующие изменения:

1) часть первую изложить в следующей редакции:

"Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо с иностранным участием (в том числе с участием иностранного гражданина, лица без гражданства, гражданина Российской Федерации, имеющего гражданство другого государства) в совокупности или в отдельности не вправе выступать учредителем средства массовой информации, являться редакцией средства массовой информации, организацией (юридическим лицом), осуществляющей вещание. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или в отдельности не вправе выступать учредителем средства массовой информации и (или) являться редакцией средства массовой информации.";

2) часть вторую изложить в следующей редакции:

"Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство другого государства, в совокупности или в отдельности не вправе осуществлять владение, управление либо контроль прямо или косвенно (в том числе через подконтрольных лиц или посредством владения в совокупности более чем 20 процентами долей (акций) любого лица) в отношении более 20 процентов долей (акций) в уставном (складочном) капитале юридического лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации, редакции средства массовой информации, организации (юридического лица), осуществляющей вещание.";

3) часть третью после слов "учредителя средств массовой информации," дополнить словами "редакции средства массовой информации, организации (юридического лица), осуществляющей вещание,";

4) часть четвертую изложить в следующей редакции:

"В случае нарушения требований, установленных частями второй и третьей настоящей статьи, указанные лица обязаны произвести отчуждение долей (акций), превышающих максимальный размер, установленный настоящей статьей, в порядке, предусмотренном статьей 238 Гражданского кодекса Российской Федерации. Принадлежащие указанным лицам голоса учитываются при определении кворума общего собрания участников (членов, акционеров) и при подсчете голосов в пределах, не превышающих 20 процентов такого участия.".

Президент Российской Федерации В. Путин