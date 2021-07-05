Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в статью 4 Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 1, ст. 48; 2012, N 31, ст. 4328; 2014, N 42, ст. 5615; 2019, N 18, ст. 2217) следующие изменения:

1) в пункте 2 части 1 слова "федеральных целевых программ обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции" заменить словами "перечня федеральных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции";

2) в части 2 слова "региональных программ обеспечения информационной безопасности детей, производства информационной продукции для детей и оборота информационной продукции" заменить словами "перечня региональных мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности детей, производство информационной продукции для детей и оборот информационной продукции".

Президент Российской Федерации В. Путин