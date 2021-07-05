Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 265-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации" (в редакции Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 8, ст. 366; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4472; 1999, N 7, ст. 878; 2007, N 24, ст. 2830; 2009, N 29, ст. 3608; 2010, N 27, ст. 3416; 2011, N 1, ст. 16; N 48, ст. 6730; 2014, N 52, ст. 7538; 2017, N 11, ст. 1536; 2020, N 46, ст. 7211) следующие изменения:

1) статью 1 дополнить пунктом 31 следующего содержания:

"31. Генеральная прокуратура Российской Федерации в пределах своей компетенции обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).";

2) пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

"1. Требования прокурора, вытекающие из его полномочий, предусмотренных статьями 91, 22, 27, 30, 33, 391 и 392 настоящего Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный срок.";

3) статью 14 дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации образуется на правах структурного подразделения зарубежный аппарат для обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах).";

4) дополнить разделом IV1 следующего содержания:

"Раздел IV1.

Представительство и защита интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)

Статья 391. Обеспечение представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах)

1. Генеральная прокуратура Российской Федерации обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), кроме случаев рассмотрения споров между Российской Федерацией и иностранными государствами (за исключением споров, рассматриваемых Европейским Судом по правам человека) или международными организациями, а также споров, связанных с договорными (контрактными) обязательствами дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации, представительств Российской Федерации при международных организациях, иных официальных представительств Российской Федерации и представительств федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами территории Российской Федерации, если иное не предусмотрено отдельными решениями Президента Российской Федерации.

2. Генеральная прокуратура Российской Федерации обеспечивает представительство и защиту интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека, Суде Евразийского экономического союза и Экономическом суде Содружества Независимых Государств.

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации при представлении позиции Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) обеспечивает в порядке, определяемом Генеральным прокурором Российской Федерации, взаимодействие федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.

4. Генеральная прокуратура Российской Федерации на основании заключения федеральных государственных органов, в компетенцию которых входит принятие мер по исполнению решений межгосударственных органов, иностранных и международных (межгосударственных) судов, иностранных и международных третейских судов (арбитражей), либо на основании собственного вывода о невозможности исполнения указанных решений вследствие того, что в части, обязывающей Российскую Федерацию к принятию мер по их исполнению, указанные решения основаны на положениях международного договора Российской Федерации в истолковании, предположительно приводящем к их расхождению с положениями Конституции Российской Федерации, или противоречат основам публичного правопорядка Российской Федерации, обращается в установленном порядке в Конституционный Суд Российской Федерации с запросами о возможности исполнения решений межгосударственных органов, иностранных и международных (межгосударственных) судов, иностранных и международных третейских судов (арбитражей).

5. В целях обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах) Генеральная прокуратура Российской Федерации:

создает рабочие группы из представителей федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций, а также привлекает (в том числе на договорной основе) к участию в обеспечении представительства и защиты интересов Российской Федерации в таких межгосударственных органах и судах российские и иностранные организации, адвокатов, экспертов и иных специалистов;

собирает и обобщает информацию о фактической и юридической стороне дела, запрашивает у федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления информацию, необходимую для представления и защиты интересов Российской Федерации в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), в том числе копии всех необходимых документов, относящихся к делу;

формирует позицию Российской Федерации по делу, выступает в качестве представителя Российской Федерации при рассмотрении дела в межгосударственных органах, иностранных и международных (межгосударственных) судах, иностранных и международных третейских судах (арбитражах), а также согласовывает сформированную позицию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации, если дело затрагивает политические аспекты международных отношений;

обеспечивает изучение правовых последствий решений межгосударственных органов, иностранных и международных (межгосударственных) судов, иностранных и международных третейских судов (арбитражей), принятие в установленном порядке мер, направленных на предотвращение нарушений, аналогичных нарушениям, в связи с которыми приняты указанные решения, а также подготовку рекомендаций по участию Российской Федерации в международных договорах и совершенствованию норм международного права, отвечающих интересам Российской Федерации.

Статья 392. Обеспечение представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека

1. В целях обеспечения представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека Генеральная прокуратура Российской Федерации:

защищает интересы Российской Федерации при рассмотрении Европейским Судом по правам человека жалоб, поданных против Российской Федерации на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

представляет интересы Российской Федерации при рассмотрении Европейским Судом по правам человека жалоб, поданных в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи Российской Федерацией в связи с нарушением другими государствами положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

обеспечивает взаимодействие федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления при исполнении ими постановлений Европейского Суда по правам человека, принятых по результатам рассмотрения жалоб о нарушении Российской Федерацией положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, в том числе при восстановлении нарушенных прав заявителей и принятии мер, направленных на предотвращение аналогичных нарушений.

2. В случае получения уведомления о подаче в Европейский Суд по правам человека жалобы против Российской Федерации Генеральная прокуратура Российской Федерации:

незамедлительно информирует об этом заинтересованные федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления;

по согласованию с заинтересованными федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления ведет переговоры об урегулировании в досудебном порядке спора и при посредничестве Европейского Суда по правам человека заключает с заявителем мировое соглашение;

информирует Европейский Суд по правам человека о заключении мирового соглашения между заявителем и Генеральной прокуратурой Российской Федерации либо заинтересованными федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления, а также о готовности указанных органов выплатить заявителю в одностороннем порядке денежную компенсацию за причиненный вред;

обеспечивает выплату денежной компенсации по заключенному между заявителем и Генеральной прокуратурой Российской Федерации мировому соглашению либо выплату в одностороннем порядке денежной компенсации за причиненный вред, а также контролирует осуществление необходимых выплат и (или) исполнение иных обязательств по компенсации причиненного вреда, принятых на себя федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления в соответствии с мировым соглашением, заключенным ими с заявителем.

3. Генеральная прокуратура Российской Федерации по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере международных отношений Российской Федерации:

подает в Европейский Суд по правам человека от имени Российской Федерации жалобы о нарушении другими государствами - членами Совета Европы положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод;

выступает в качестве третьей стороны при рассмотрении Европейским Судом по правам человека жалоб, поданных против других государств - членов Совета Европы.

4. В случае вынесения Европейским Судом по правам человека постановления о нарушении Российской Федерацией положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод Генеральная прокуратура Российской Федерации:

информирует об этом Конституционный Суд Российской Федерации и Верховный Суд Российской Федерации;

извещает об этом заинтересованные федеральный государственный орган, орган государственной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, которые не позднее чем через один месяц после получения соответствующего извещения сообщают в установленном порядке о мерах, принимаемых в целях обеспечения исполнения такого постановления Европейского Суда по правам человека путем устранения допущенных нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод, включая восстановление нарушенных прав заявителя или предотвращение аналогичных нарушений, и направляют в Генеральную прокуратуру Российской Федерации подтверждающие документы;

по согласованию с заинтересованными федеральным государственным органом, органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления заключает с заявителем соглашение о возможном исполнении вступившего в законную силу постановления Европейского Суда по правам человека о нарушении Российской Федерацией положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при условии, что исполнение такого постановления иными способами является невозможным, а также информирует Европейский Суд по правам человека и Комитет министров Совета Европы о заключении этого соглашения.

5. В случае вынесения Европейским Судом по правам человека постановления, в соответствии с которым Российская Федерация обязана выплатить заявителю денежную компенсацию, Генеральная прокуратура Российской Федерации осуществляет выплату такой компенсации в установленные Европейским Судом по правам человека сроки.

6. Генеральная прокуратура Российской Федерации информирует постоянного представителя Российской Федерации при Совете Европы о ходе исполнения постановлений Европейского Суда по правам человека и оказывает ему консультативное содействие при рассмотрении в Комитете министров Совета Европы вопросов, касающихся нарушений положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

7. В случае, если исполнение постановлений Европейского Суда по правам человека требует внесения изменений в федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Генеральная прокуратура Российской Федерации вносит в соответствии со статьей 9 настоящего Федерального закона предложения о совершенствовании законодательства Российской Федерации.

8. Обеспечение представительства и защиты интересов Российской Федерации в Европейском Суде по правам человека осуществляется Уполномоченным Российской Федерации при Европейском Суде по правам человека. Указанные функции возлагаются на него Президентом Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин