Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 266-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 17 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 7, ст. 300; Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 25, ст. 3535; 2015, N 29, ст. 4383; 2016, N 27, ст. 4214; 2017, N 31, ст. 4788) следующие изменения:

1) абзац восемнадцатый статьи 2 изложить в следующей редакции:

"под исследованием объема аудитории понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач), сетевых изданий, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований;";

2) в наименовании главы II1 слова "зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач)" заменить словом "аудитории";

3) в статье 241:

а) в наименовании слова "зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач)" заменить словом "аудитории";

б) часть первую изложить в следующей редакции:

"В целях обеспечения сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате исследований объема аудитории при их последующем применении при размещении на телеканалах (в телепрограммах, телепередачах), в сетевых изданиях рекламы, а также в иных целях, установленных федеральными законами, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, уполномочивает организацию, проводящую такие исследования (далее - уполномоченная организация по исследованию объема аудитории), в порядке, установленном указанным федеральным органом исполнительной власти.";

в) абзац первый части второй изложить в следующей редакции:

"Исследования объема аудитории проводятся уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории на основе следующих принципов:";

г) часть третью после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

д) часть четвертую после слова "организация" дополнить словами "по исследованию объема аудитории", после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

4) в статье 242:

а) в наименовании слова "зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач)" заменить словом "аудитории";

б) часть первую после слова "организаций" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

в) часть вторую после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

г) часть третью изложить в следующей редакции:

"Уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории может выступать только российское юридическое лицо. Если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации, иностранное государство, международная организация, а также находящиеся под их контролем организация, иностранное юридическое лицо, российское юридическое лицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20 процентов, не вправе выступать уполномоченной организацией.";

д) часть четвертую после слова "организацией" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

е) в части пятой слова "зрительской аудитории телеканалов (телепрограмм, телепередач)" заменить словом "аудитории", слова "организации устанавливаются" заменить словами "организации по исследованию объема аудитории устанавливаются";

ж) дополнить новыми частями шестой и седьмой следующего содержания:

"Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории не вправе осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или посредника рекламораспространителя.

Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории также осуществляет полномочия, предусмотренные статьей 122 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".";

з) часть шестую считать частью восьмой и ее после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

и) часть седьмую считать частью девятой и в ней:

абзац первый после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

пункт 1 после слова "организацией" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

пункт 3 после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

пункт 4 после слова "организацией" дополнить словами "по исследованию объема аудитории";

пункт 6 после слова "организации" дополнить словами "по исследованию объема аудитории".

Статья 2

В абзаце десятом пункта 58 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 16, ст. 1831; N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; 2010, N 30, ст. 4007; 2011, N 27, ст. 3873; N 46, ст. 6406; 2013, N 26, ст. 3207; N 52, ст. 6968; 2014, N 19, ст. 2315; N 23, ст. 2934; N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 37; N 18, ст. 2614; N 24, ст. 3367; N 27, ст. 3945, 4001; 2016, N 1, ст. 27, 43, 44; N 26, ст. 3860; N 27, ст. 4196; 2017, N 31, ст. 4830; 2018, N 1, ст. 54, 66; N 18, ст. 2560, 2576; N 53, ст. 8491; 2019, N 12, ст. 1222, 1223; N 27, ст. 3534, 3538; N 30, ст. 4152; N 31, ст. 4418, 4430; N 49, ст. 6953; N 51, ст. 7490; N 52, ст. 7798; 2020, N 9, ст. 1138; N 15, ст. 2239; N 29, ст. 4518; N 30, ст. 4738; N 31, ст. 5018; 2021, N 1, ст. 18, 75; N 9, ст. 1469; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 июня 2021 года, N 0001202106110013) слова "технического устройства (мобильного телефона, смартфона или компьютера, включая планшетный компьютер)" заменить словами "пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль,", слова "(далее - мобильное приложение)" исключить.

Статья 3

Внести в Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3448; 2016, N 26, ст. 3877; 2017, N 18, ст. 2664; N 48, ст. 7051; 2018, N 1, ст. 66; 2019, N 18, ст. 2214; N 52, ст. 7798; 2021, N 1, ст. 18) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 104 дополнить пунктом 13 следующего содержания:

"13) обеспечить возможность проведения уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории, указанной в части 1 статьи 122 настоящего Федерального закона, исследования объема аудитории новостного агрегатора и размещаемой на нем новостной информации в соответствии со статьей 122 настоящего Федерального закона.";

2) часть 1 статьи 105 дополнить пунктом 8 следующего содержания:

"8) обеспечить возможность проведения уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории, указанной в части 1 статьи 122 настоящего Федерального закона, исследования объема аудитории аудиовизуального сервиса и распространяемых им аудиовизуальных произведений в соответствии со статьей 122 настоящего Федерального закона.";

3) дополнить статьей 122 следующего содержания:

"Статья 122. Особенности исследования объема аудитории информационных ресурсов в сети "Интернет"

1. Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории, определенная в порядке, установленном статьей 241 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (далее - уполномоченная организация по исследованию объема аудитории), проводит исследование объема аудитории сайтов в сети "Интернет", и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", и (или) информационных систем, и (или) программ для электронных вычислительных машин, используемых для распространения продукции средств массовой информации, зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (далее - продукция средств массовой информации), аудиовизуальных произведений и иной распространяемой на государственном языке Российской Федерации, государственных языках республик в составе Российской Федерации или иных языках народов Российской Федерации общедоступной информации в сети "Интернет" и включенных в формируемый в соответствии с частью 3 настоящей статьи реестр информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию (далее - информационные ресурсы, объем аудитории которых подлежит исследованию), а также распространяемых ими продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации в целях обеспечения сопоставимости, открытости, достоверности и полноты данных, полученных в результате такого исследования, и последующего их применения при размещении на указанных информационных ресурсах рекламы и в иных целях, установленных федеральными законами.

2. Под исследованием объема аудитории для целей настоящего Федерального закона понимаются систематический сбор, запись, систематизация и анализ данных, относящихся к объему и предпочтениям аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, к размещенной на них продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также передача (предоставление, распространение, доступ) полученных результатов исследований.

3. Реестр информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, формируется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, на основании предложений комиссии, создаваемой в соответствии с частью пятой статьи 242 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации".

4. Владелец информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, обязан обеспечить уполномоченной организации по исследованию объема аудитории возможность проведения исследований объема аудитории такого информационного ресурса, в том числе размещенных на нем продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, путем установки используемой уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории программы для электронных вычислительных машин, предназначенной для исследования объема аудитории, и (или) путем предоставления уполномоченной организации по исследованию объема аудитории данных, необходимых и достаточных для проведения исследований.

5. Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории:

1) не вправе использовать данные, полученные от владельцев соответствующих информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию, иначе чем в целях проведения исследований объема аудитории;

2) не вправе осуществлять распространение рекламы, а также выступать в качестве представителя или посредника рекламораспространителя.

6. Правительство Российской Федерации утверждает:

1) порядок создания, формирования и ведения реестра информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию;

2) перечень и порядок предоставления уполномоченной организации по исследованию объема аудитории данных для проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию.

7. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, утверждает:

1) методику проведения исследований объема аудитории информационного ресурса, объем аудитории которого подлежит исследованию, в том числе размещенной на нем продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации;

2) требования к используемым уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории программам для электронных вычислительных машин, предназначенным для исследования объема аудитории информационного ресурса, в том числе размещенных на нем продукции средств массовой информации, аудиовизуальных произведений и иной общедоступной информации, а также порядок предоставления, установки и (или) использования уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории программ для электронных вычислительных машин;

3) правила взаимодействия уполномоченной организации по исследованию объема аудитории с владельцами информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию.

8. Уполномоченная организация по исследованию объема аудитории обязана ежегодно представлять в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, отчет о проведенных исследованиях, а также размещать его на своем официальном сайте в сети "Интернет". Форма отчета уполномоченной организации по исследованию объема аудитории и срок его представления устанавливаются указанным федеральным органом исполнительной власти.";

4) в статье 141:

а) часть 17 изложить в следующей редакции:

"17. Функции оператора единой биометрической системы возлагаются Правительством Российской Федерации на определенную Правительством Российской Федерации организацию, соответствующую следующим требованиям:

1) является российским юридическим лицом;

2) является владельцем технических средств, предназначенных для обработки информации, содержащейся в единой биометрической системе, в том числе программно-технических средств и средств защиты информации, соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации о техническом регулировании;

3) обладает исключительным правом на программу для электронных вычислительных машин, обеспечивающую функционирование единой биометрической системы и обработку содержащейся в ней информации.";

б) в части 20 слова "мобильный телефон, смартфон или планшетный компьютер" заменить словами "пользовательское оборудование (оконечное оборудование), имеющее в своем составе идентификационный модуль,";

в) в части 21 слова "иные устройства, в том числе персональный компьютер" заменить словами "электронно-вычислительные машины (за исключением пользовательского оборудования (оконечного оборудования), имеющего в своем составе идентификационный модуль".

Статья 4

Абзац тридцать шестой подпункта "ф" пункта 2 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2020 года N 479-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2021, N 1, ст. 18) дополнить предложениями следующего содержания: "Получение указанного в настоящей части согласия до размещения биометрических персональных данных в единой биометрической системе обеспечивается указанными в настоящей части организациями. Такие организации для получения указанного согласия должны в установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечить в отношении биометрических персональных данных, подлежащих размещению в единой биометрической системе, предоставление соответствующим субъектам персональных данных возможности дать указанное согласие.".

Статья 5

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1 - 3 статьи 3 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 1 - 3 статьи 3 настоящего Федерального закона вступают в силу с 1 октября 2021 года.

3. Отбор организации (организаций), указанной (указанных) в статье 241 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года N 2124-I "О средствах массовой информации" (в редакции настоящего Федерального закона), должен быть завершен федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи, до 1 октября 2021 года.

4. Полномочия ранее отобранной уполномоченной организации прекращаются досрочно с момента предоставления таких полномочий вновь отобранной уполномоченной организации.

Президент Российской Федерации В. Путин