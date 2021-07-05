Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 267-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 года N 4462-I (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 10, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377; 2011, N 49, ст. 7064; 2012, N 41, ст. 5531; 2013, N 51, ст. 6699; 2014, N 30, ст. 4268; 2015, N 1, ст. 10; N 13, ст. 1811; 2016, N 1, ст. 11; N 27, ст. 4265, 4293; 2018, N 1, ст. 65; N 22, ст. 3041, 3043; N 27, ст. 3954; N 32, ст. 5131; 2019, N 30, ст. 4099; N 46, ст. 6416; N 52, ст. 7798) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 221 дополнить пунктом 1218 следующего содержания:

"1218) за выдачу выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей - 100 рублей;";

2) в части второй статьи 30:

а) дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего содержания:

"ведет реестр распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей;";

б) абзацы одиннадцатый - девятнадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым - двадцатым;

3) часть первую статьи 342 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5) распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей (далее - реестр распоряжений об отмене доверенностей).";

4) в статье 343:

а) часть первую дополнить словами "или иными лицами";

б) дополнить частями девятой - двенадцатой следующего содержания:

"Распоряжение об отмене доверенности, за исключением нотариально удостоверенной доверенности, представленное доверителем или его представителем в электронной форме (далее - распоряжение об отмене доверенности), должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью доверителя или его представителя.

Распоряжение об отмене доверенности должно содержать следующие сведения:

1) о доверителе:

а) физическом лице - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты;

б) юридическом лице - полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) либо основной государственный регистрационный номер (для юридического лица, зарегистрированного в установленном порядке на территории Российской Федерации), адрес электронной почты;

2) о доверенном лице (лицах) - фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;

3) о доверенности:

а) дата выдачи, номер (при наличии);

б) краткое содержание (назначение) доверенности.

Федеральная нотариальная палата не несет ответственность за достоверность сведений об отмене доверенности, представленных доверителем или его представителем. Оператором единой информационной системы нотариата автоматически проверяются принадлежность доверителю или его представителю усиленной квалифицированной электронной подписи, используемой для подписания распоряжения об отмене доверенности, и действительность сертификата ключа проверки электронной подписи. В подтверждение внесения сведений об отмене доверенности в реестр распоряжений об отмене доверенностей доверителю или его представителю направляется уведомление, подписанное в автоматическом режиме усиленной квалифицированной электронной подписью оператора единой информационной системы нотариата. Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей осуществляется в порядке, установленном главой XX6 настоящих Основ.

Федеральная нотариальная палата посредством единой информационной системы нотариата в порядке, установленном федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой, обеспечивает органам, предоставляющим государственные и муниципальные услуги и исполняющим государственные и муниципальные функции, в связи с предоставлением ими услуг и исполнением функций возможность проверки с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в реестре распоряжений об отмене доверенностей сведений, содержащихся в распоряжении об отмене доверенности.";

5) часть первую статьи 344 дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11) сведения об отмененных доверенностях, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей:

а) в случае отмены одной доверенности:

сведения, перечень которых установлен частью десятой статьи 343 настоящих Основ, за исключением адреса электронной почты доверителя, а также сведений о документах, удостоверяющих личность доверителя и доверенного лица;

дата и время опубликования сведений об отмене доверенности в реестре распоряжений об отмене доверенностей;

б) в случае отмены нескольких доверенностей:

сведения о доверителе, доверенном лице (при необходимости), перечень которых установлен частью десятой статьи 343 настоящих Основ, за исключением адреса электронной почты доверителя, а также сведений о документах, удостоверяющих личность доверителя и доверенного лица;

дата или период выдачи отменяемых доверенностей;

дата и время опубликования сведений об отмене доверенности в реестре распоряжений об отмене доверенностей;";

6) часть первую статьи 35 дополнить пунктом 321 следующего содержания:

"321) выдают выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей;";

7) в части второй статьи 591 слова "медиатора, медиаторов," заменить словами "медиатора или медиаторов, осуществляющих деятельность на профессиональной основе, либо";

8) часть вторую статьи 911 дополнить предложением следующего содержания: "В случае совершения исполнительной надписи о взыскании задолженности по нотариально удостоверенному договору займа, стороной которого является иностранный гражданин или юридическое лицо, нотариусу предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий передачу (перечисление) заемщику денежных средств.";

9) в главе XX3:

а) наименование дополнить словами ", решения единственного участника юридического лица";

б) дополнить статьей 10310-1 следующего содержания:

"Статья 10310-1. Удостоверение решения единственного участника юридического лица

По просьбе единственного участника юридического лица нотариус удостоверяет факт принятия решения единственным участником юридического лица, о чем выдает свидетельство.

Нотариус устанавливает личность единственного участника юридического лица, его полномочия и право на принятие решения.";

10) дополнить главой XX6 следующего содержания:

"Глава XX6. Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей

Статья 10314. Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей

По просьбе любого лица нотариус выдает выписку из реестра распоряжений об отмене доверенностей, включающую сведения, указанные в части десятой статьи З43 или пункте 11 части первой статьи 344 настоящих Основ. Нотариус не несет ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в реестре распоряжений об отмене доверенностей.

Выписка из реестра распоряжений об отмене доверенностей может быть выдана в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Заявление о выдаче выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей может быть направлено нотариусу в электронной форме в порядке, установленном Федеральной нотариальной палатой. Заявление о выдаче выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей в электронной форме должно быть подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. В этом случае личная явка заявителя не обязательна, плата за оказание нотариусом услуг правового и технического характера не взимается.

Форма выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей и порядок формирования этой выписки утверждаются федеральным органом юстиции совместно с Федеральной нотариальной палатой.".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2015, N 13, ст. 1811; 2016, N 27, ст. 4293) следующие изменения:

1) пункт 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

"3. Факт принятия решения общего собрания участников общества об увеличении уставного капитала и состав участников общества, присутствовавших при принятии указанного решения, факт принятия решения единственным участником общества об увеличении уставного капитала должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения.";

2) в статье 39 слова "и оформляются письменно" заменить словами ", оформляются письменно и в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны быть подтверждены путем нотариального удостоверения".

Статья 3

Часть 5 статьи 611 Федерального закона от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 29, ст. 3699; 2016, N 1, ст. 8; 2018, N 11, ст. 1591; 2020, N 9, ст. 1127; 2021, N 18, ст. 3078) изложить в следующей редакции:

"5. Пользователями информационной системы являются поставщики информации, указанные в части 2 настоящей статьи, граждане, а также нотариусы в целях совершения ими нотариальных действий. Обеспечение доступа граждан к информационной системе осуществляется через единый портал государственных и муниципальных услуг. Доступ нотариусов к информационной системе осуществляется посредством единой информационной системы нотариата с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.".

Статья 4

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования, за исключением пунктов 7 - 9 статьи 1 и статьи 2 настоящего Федерального закона.

2. Пункты 7 - 9 статьи 1 и статья 2 настоящего Федерального закона вступают в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального закона.

Президент Российской Федерации В. Путин