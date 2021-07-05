Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 269-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О беженцах"

Принят Государственной Думой 15 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Федеральный закон "О беженцах" (в редакции Федерального закона от 28 июня 1997 года N 95-ФЗ) (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 12, ст. 425; Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 26, ст. 2956; 1998, N 30, ст. 3613; 2000, N 33, ст. 3348; 2003, N 27, ст. 2700; 2004, N 27, ст. 2711; N 35, ст. 3607; 2006, N 31, ст. 3420; 2007, N 1, ст. 29; 2008, N 30, ст. 3616; 2011, N 1, ст. 29; N 27, ст. 3880; 2012, N 10, ст. 1166; N 47, ст. 6397; N 53, ст. 7647; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 52, ст. 7557; 2018, N 53, ст. 8454; 2019, N 30, ст. 4134; 2020, N 31, ст. 5039) следующие изменения:

1) в статье 6:

а) подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:

"7) медицинскую помощь в соответствии с законодательством Российской Федерации;";

б) подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:

"3) пройти обязательное медицинское освидетельствование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. В случае, если данные лица отказываются проходить обязательное медицинское освидетельствование в установленном порядке, удостоверение беженца им не выдается и они лишаются статуса беженца;";

2) абзац первый пункта 7 статьи 7 изложить в следующей редакции:

"7. Лицу, признанному беженцем, достигшему возраста восемнадцати лет и прошедшему обязательное медицинское освидетельствование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдается удостоверение установленной формы.";

3) подпункт 7 пункта 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

"7) медицинскую помощь наравне с гражданами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации;";

4) абзац первый пункта 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

"3. Лицу, получившему временное убежище и прошедшему обязательное медицинское освидетельствование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел выдается свидетельство установленной формы.";

5) в статье 17:

а) пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, определяет порядок обязательного медицинского освидетельствования лиц, получивших свидетельство, лиц, подавших заявление о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, и прибывших с указанными лицами членов их семей.";

б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:

"61. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор):

1) осуществляет федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) в местах временного содержания или центрах временного размещения;

2) направляет в федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел и его территориальные органы информацию о санитарно-эпидемиологической обстановке в местах временного содержания или центрах временного размещения.".

Президент Российской Федерации В. Путин