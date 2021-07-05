Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 161 Федерального закона от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2003, N 27, ст. 2700; 2008, N 52, ст. 6235; 2011, N 30, ст. 4589; 2014, N 26, ст. 3365; 2016, N 1, ст. 88) следующие изменения:

1) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Для военнослужащих органов федеральной службы безопасности, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров), устанавливается ненормированный служебный день. Руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или уполномоченным руководителем (начальником) ненормированный служебный день может устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности, определяемые перечнем должностей, утверждаемым руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.";

2) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"Военнослужащим, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

3) части третью - десятую считать соответственно частями пятой - двенадцатой.

Статья 2

Пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1, ст. 12; 2001, N 31, ст. 3173; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062; N 29, ст. 3122; N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5281; 2008, N 45, ст. 5149; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 51, ст. 7241; 2017, N 27, ст. 3945; 2018, N 53, ст. 8471) после слов "в органах государственной охраны" дополнить словами "и органах федеральной службы безопасности", слова "руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны" заменить словами "соответственно руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны и руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин