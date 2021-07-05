Новости

Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 22:49
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 22:42
Москва запустила новые односекционные трамваи 22:37
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 22:19
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 22:12
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 22:02
Что нужно знать о Декларации независимости США 21:24
Названа страна, ставшая мировым лидером по вакцинации 21:23
За сутки 26 военнослужащих вылечили от коронавируса 21:08
СК проверит врача неотложки, копавшегося в вещах ветерана 21:04
Экс-глава Евросовета Дональд Туск объявил о возвращении в польскую политику 21:02
На похоронах Кеннета Каунды британский министр перепутал Замбию с Зимбабве 20:53
Врач объяснил, как отказавшиеся от вакцинации помогают коронавирусу 20:45
Восемь человек пострадали при стрельбе в Техасе 20:36
Суд не стал арестовывать главу Лобни по делу о неустановке трансформатора 20:23
Туристов из Коми поместили в обсерватор на Кубе из-за COVID-19 19:45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ 19:32
Спасатели нашли выживших после сильного оползня в Японии 18:39
Мишустин: Есть предложения повысить ставку экосбора для ряда товаров 17:50
В крупнейших городах России начало дешеветь жилье 17:17
В Петербург из Кипра спецбортом доставили 11-летнюю девочку 17:12
Мишустин: РФ удвоит зеленую генерацию на локализованном оборудовании 17:07
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45 17:04
Мишустин: Экономика РФ остается открытой для иностранных партнеров 16:42
В Екатеринбурге перед стартом "Иннопрома" анонсировали лекарство от COVID-19 16:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
5 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в статью 161 Федерального закона "О федеральной службе безопасности" и статью 11 Федерального закона "О статусе военнослужащих"

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 5 июля 2021 г.
Вступает в силу 5 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Закон о статусе военнослужащих - редакция от 21 марта 2011 г.

Принят Государственной Думой 9 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Статья 1

Внести в статью 161 Федерального закона от 3 апреля 1995 года N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 15, ст. 1269; 2003, N 27, ст. 2700; 2008, N 52, ст. 6235; 2011, N 30, ст. 4589; 2014, N 26, ст. 3365; 2016, N 1, ст. 88) следующие изменения:

1) дополнить новой частью третьей следующего содержания:

"Для военнослужащих органов федеральной службы безопасности, замещающих должности руководителей (начальников, командиров) и заместителей руководителей (начальников, командиров), устанавливается ненормированный служебный день. Руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности или уполномоченным руководителем (начальником) ненормированный служебный день может устанавливаться для военнослужащих, замещающих иные воинские должности, определяемые перечнем должностей, утверждаемым руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности.";

2) дополнить новой частью четвертой следующего содержания:

"Военнослужащим, для которых установлен ненормированный служебный день, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

3) части третью - десятую считать соответственно частями пятой - двенадцатой.

Статья 2

Пункт 11 статьи 11 Федерального закона от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 22, ст. 2331; 2000, N 1, ст. 12; 2001, N 31, ст. 3173; 2004, N 18, ст. 1687; N 35, ст. 3607; 2006, N 6, ст. 637; N 19, ст. 2062; N 29, ст. 3122; N 31, ст. 3452; N 50, ст. 5281; 2008, N 45, ст. 5149; 2013, N 27, ст. 3477; 2014, N 23, ст. 2930; 2015, N 51, ст. 7241; 2017, N 27, ст. 3945; 2018, N 53, ст. 8471) после слов "в органах государственной охраны" дополнить словами "и органах федеральной службы безопасности", слова "руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны" заменить словами "соответственно руководителем федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны и руководителем федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности".

Статья 3

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин