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5 июля 2021 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)

Федеральный закон от 1 июля 2021 г. N 294-ФЗ "О внесении изменений в статьи 239 и 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 1 июля 2021 г.
Опубликован 5 июля 2021 г.

Принят Государственной Думой 16 июня 2021 года

Одобрен Советом Федерации 23 июня 2021 года

Внести в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 52, ст. 4921; 2002, N 22, ст. 2027; N 30, ст. 3015; 2003, N 50, ст. 4847; 2016, N 27, ст. 4256; 2017, N 14, ст. 2009) следующие изменения:

1) в статье 239:

а) в части первой слова ", частью второй" исключить;

б) дополнить частью первой1 следующего содержания:

"11. Прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному частью второй статьи 24 настоящего Кодекса, допускается только с согласия обвиняемого. В случае, если обвиняемый возражает против прекращения уголовного дела по указанному основанию, судебное разбирательство продолжается в обычном порядке.";

2) статью 254 изложить в следующей редакции:

"Статья 254. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании

1. Суд прекращает уголовное дело в судебном заседании:

1) в случаях, если во время судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, указанные в пунктах 3-6 части первой статьи 24 и пунктах 3-6 части первой статьи 27 настоящего Кодекса;

2) в случае отказа обвинителя от обвинения в соответствии с частью седьмой статьи 246 или частью третьей статьи 249 настоящего Кодекса;

3) в случаях, предусмотренных статьями 25 и 28 настоящего Кодекса;

4) в случаях, предусмотренных статьей 251 настоящего Кодекса, с учетом требований, установленных статьей 4463 настоящего Кодекса.

2. Прекращение уголовного дела по основанию, предусмотренному частью второй статьи 24 настоящего Кодекса, допускается только с согласия подсудимого. В случае, если подсудимый возражает против прекращения уголовного дела по указанному основанию, судебное разбирательство продолжается в обычном порядке.".

Президент Российской Федерации В. Путин