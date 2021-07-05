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Рубрика: Экономика

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Антимонопольные правила для малого и среднего бизнеса планируется смягчить
Текст: Михаил Загайнов
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8497)
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала законопроект об оптимизации контроля за малым и средним бизнесом. Поправки поднимают порог антимонопольного контроля с 400 до 800 млн рублей - компании с меньшей годовой выручкой не смогут быть признаны доминирующим хозяйствующим субъектом.
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"Изменение приведет к сокращению бюрократических издержек для предприятий малого и среднего бизнеса, а также будет способствовать развитию конкуренции. При этом все механизмы, повышающие эффективность инструментов ФАС по борьбе с картелями, будут сохранены", - отметили в ФАС. Кроме того, если сумма сделки слияния или поглощения не превышает 800 млн рублей, то для нее не потребуется согласование.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме президент Владимир Путин призвал избавить бизнес от избыточного контроля. По его словам, некоторые "пороги" давно не пересматривались и не соответствуют современным экономическим реалиям.

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