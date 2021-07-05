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05.07.2021 00:33
Рубрика: Культура

Как Хемингуэй победил судьбу

Текст: Павел Басинский (писатель)
Российская газета - Федеральный выпуск № 145(8496)
Шестьдесят лет назад в городке Кетчум (штат Айдахо) в собственном доме рано утром ушел из жизни великий американский писатель Эрнест Хемингуэй. Его четвертая жена Мэри заявила полиции, что это был несчастный случай в результате неосторожного обращения с оружием. Однако поверить в это, зная, что Эрнест Хемингуэй - заядлый охотник, убивший не одного льва в Африке, было невозможно. В 1966 году Мэри признала, что это был добровольный уход из жизни.

Существует много версий смерти Хемингуэя. Но сначала - о фактах. Трудно найти в истории американской литературы писателя более успешного, чем Хемингуэй. Уже второй роман "И восходит солнце" принес ему известность. Все следующие романы и cборники рассказов только укрепляли его положение в литературе. Как писатель он был весьма продуктивен, несмотря на участие в мировых войнах, путешествия, спорт, охоту. Его зависимость от алкоголя стала почти мифом. И тем не менее - десяток романов и столько же сборников рассказов. И это не считая потрясающей документальной прозы - "Смерть после полудня", "Зеленые холмы Африки" и "Праздник, который всегда с тобой".

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Он был удостоен высшей литературной награды США Пулитцеровской премии. За несколько лет до смерти стал обладателем Нобелевской премии по литературе. Он прожил жизнь, которой вроде бы можно только позавидовать. Был на Первой и Второй мировых войнах, находился под бомбежками в Испании, принимал участие в полетах бомбардировщиков над Германией, а после высадки американских войск в Нормандии возглавлял отряд французских партизан и воевал при освобождении Парижа. Он ловил больших рыб в океане, охотился на львов и антилоп в Африке. Имел дома на Кубе и в США, яхты...

Казалось, удача сопровождала его всю жизнь. Множество раз он мог погибнуть и должен был погибнуть, но каждый раз словно восставал из мертвых, изумляя врачей. Он брал интервью у Муссолини, его наградил орденом кубинский диктатор Батиста, что не помешало потом приветствовать кубинскую революцию и дружить с Фиделем Кастро.

Баловень судьбы?

Но это одна сторона медали... Другая была в том, что к шестидесяти годам у Хемингуэя не было ни одного живого места. Этот "мачо", который всем (и самому себе) казался таким "крутым", на самом деле непрерывно попадал в чудовищно опасные для жизни ситуации и отнюдь не выходил сухим из воды, но получал травмы, о которых принято говорить "не совместимые с жизнью".

Он был удостоен Пулитцеровской премии. За несколько лет до смерти стал обладателем Нобелевской премии

На Первой мировой войне, куда его не взяли добровольцем, но взяли работать в Красный Крест, Хемингуэй попал под минометный обстрел и получил более двухсот осколков. Коленную чашечку ему заменили на алюминиевый протез, с ним он потом и путешествовал. Во время Второй мировой войны в Лондоне он попал в автокатастрофу и сильно разбил голову о лобовое стекло. Когда его, залитого кровью, доставили в больницу, все думали, что он мертв. Дважды он получал ранения на охоте. Дважды попал в авиакатастрофы. Последствия: разрыв почки, печени, селезенки, повреждение позвоночника и перелом основания черепа. Переболел сибирской язвой, малярией, пневмонией, страдал от поражения кожи, у него был гепатит и сахарный диабет. В конце жизни он сходил с ума от чудовищной депрессии, которую пытались тщетно лечить электрошоком.

Последней его болезнью стала мания преследования. Он был уверен, что после возвращения в США из Кубы ФБР следит за ним, что в его доме установлены "прослушки". Кстати, это оказалось правдой. Из позже рассекреченных документов стало известно, что ФБР действительно "вело" Хемингуэя.

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Так и иначе, но за свою "крутизну" этот "баловень судьбы" заплатил немыслимую цену.

Одна из версий - генетическая предрасположенность. Добровольно ушел из жизни его отец, известный врач. После смерти Хемингуэя свел счеты с жизнью его младший брат Лестер Хемингуэй. В 1996 году от передозировки лекарства скончалась его внучка, модель и актриса Марго Хемингуэй.

Другая версия - хронический алкоголизм, к тому же на фоне лечения от психического расстройства.

Еще одна версия - утрата способности писать и мужское бессилие.

Есть и другие версии.

Но давайте окинем взглядом названия его главных произведений. "Прощай, оружие!", "По ком звонит колокол", "Иметь и не иметь", "Смерть после полудня", "Мужчины без женщин", "Старик и море", "Кошка под дождем", "Острова в океане".

В романах и рассказах Хемингуэя постоянно звучит этот мотив: человек и всякое живое существо ничтожны и малы в этом огромном и опасном мире

Такие названия мог придумать только очень одинокий человек. Да, четыре жены. Да, знакомства и даже дружба с ведущими писателями и политиками своего времени. Да, объездил весь мир. Да, все видел и все испытал. Тем не менее всю жизнь был страшно одинок. В романах и рассказах Хемингуэя постоянно звучит этот мотив: человек и всякое живое существо ничтожны и малы в этом огромном и опасном мире. В рассказе Хемингуэя "Старик и море" одинокий рыбак сражается с огромными акулами, напавшими на пойманную им огромную рыбу в бескрайнем океане. В этой схватке обречены и рыба, и старик. И никто им не поможет.

Маленькие острова в океане. Маленькая кошка под ливнем. Это и есть настоящее состояние души этого писателя. А вся его "крутизна" - это попытка преодолеть это состояние, возможно, не очень удачная.

Но его великая проза осталась.

Этим он победил судьбу.

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