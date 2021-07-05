Богатейший человек мира Джефф Безос оставит пост главы Amazon

Открыть книжный магазин и через 27 лет стать владельцем заводов, газет, пароходов, - это жизненный путь миллиардера Джеффа Безоса, который сегодня оставляет свой пост главы созданной им компании Amazon. Слишком далеко от своего детища, правда, он не отходит, - станет председателем правления. Но участвовать в оперативном руководстве гигантом, который стал вторым работодателем в США, а всего дал работу 1,3 млн человек по всему миру, не будет.

Безос сосредоточится на других собственных проектах. В первую очередь, космическом Blue Origin. Хотя есть и другие варианты: фонд Day1, Фонд Земли Безоса, даже газета The Washington Post. Или запустит что-то новое.

Впрочем, вскоре после отставки - 20 июля - Джефф Безос собрался слетать в космос. Что как бы намекает, какие у него теперь приоритеты. На борту с ним вместе будут брат Марк Безос, пока еще необъявленный победитель аукциона и 82-летняя американка Уолли Функ, которая станет самым пожилым космонавтом на Земле.

Довольно сложно было представить, насколько интересно сложится жизнь у сына 17-летней школьницы и владельца магазина велосипедов. Особенно когда его родители разводятся вскоре после рождения малыша. Но дальше начинается череда больших и малых побед. Сначала школа для одаренных детей в Хьюстоне, где Джефф научился работать с компьютером по лежавшему на столе руководству для взрослых. Затем в 1986 году диплом с отличием Принстонского университета сразу по двум специальностям: инженер-электрик и специалист по вычислительной технике. Дальше - быстрая и успешная офисная карьера на Уолл-стрит. Встреча с женой, свадьба. И открытая перспектива к благополучной жизни состоявшегося человека. Не тут-то было.

2300% в год составлял в середине 90-х рост интернета. Когда Безос узнал об этом, то понял, что не может остаться в стороне. В результате молодая семья переезжает в Сиэтл, Безос находит дом с гаражом - почему-то он решил, что все технологические стартапы непременно должны рождаться в гараже - и 5 июля 1994 года начинается Amazon. Стартовый капитал в 300 тысяч долларов Безос одолжил у родителей.

Идея его была предельно простая - открыть книжный онлайн-магазин. Первые виртуальные покупатели пришли к нему на сайт 16 июля. Сайт дорабатывали уже в процессе работы, никакой рекламы - пользователи просто рассказывали об этом ресурсе друг другу. Сарафанное радио не подвело - за первый месяц покупки совершили жители 50 штатов США и 45 стран мира.

Лучший способ привлечь покупателя - низкая цена. С этим нехитрым козырем к концу 1996 года Amazon смог увеличить продажи до 16 млн долларов. В каталоге - 300 тысяч книг, больше, чем в любом традиционном книжном.

После книжный становится сначала универмагом, где можно найти все: от электроники до одежды, а потом и маркет-плейсом, на котором сторонние компании реализуют свои товары. Хороший сбыт сыграл со многими злую шутку: торгуя через Amazon, они вынуждены были делиться информацией о своих клиентах с компанией Безоса. И вскоре бывшие покупатели размещавшихся на Amazon компаний Gap или Marks & Spencer внезапно становились клиентами уже самого Amazon.

Безос был среди первых, кто сообразил, что интернет-торговля - это не о товарах, а об информации. Понять и предсказать потребителя по цифровому следу, который он оставляет в Сети, оказалось очень просто. А если ты знаешь заранее, какая потребность сейчас возникнет у человека, то можешь ему именно этот товар и предложить. Хитрость, доступная торговцу восточного базара, только реализованная в интернете. Бесконтактно, с помощью алгоритмов и сразу для многих миллионов людей. А у каждого из них есть деньги, которые он может оставить в виртуальном магазине. Хотя почему может? Обязательно оставит. За этим проследит лично Джефф Безос и его команда.

В своей погоне за новыми свершениями Безос в 2013 году стал издателем The Washington Post - его пригласил в дело Дональд Грэм, чья семья владела газетой с 1933 года. Тогда у издания возникли проблемы - оно на могло адаптироваться к новому миру интернета, и Грэм понял, что самому ему с этой задачей не справиться. К Безосу он обратился после долгих колебаний, - требовался такой человек, чтобы поправил дела, не вмешиваясь в редакционную политику. И Грэм не прогадал. Через три года газета стала прибыльной, а число платных подписчиков утроилось.

Такая же казалось бы авантюрная история и с космическим проектом Blue Origin.Созданный этой командой корабль New Shepard совершил уже более десятка успешных полетов и готов принять на борт коммерческих туристов. Но пока это капиталоемкая игрушка, которая обходится владельцу в 1 млрд долларов в год - Безос привлекает эти деньги продажей пакетов акций Amazon. Оседлать космическую гонку оказалось намного дороже, чем цунами интернета в 1990-х, на родительские 300 тысяч долларов тут уже ничего не сделаешь.

Джефф Безос - человек в США заметный. Может быть, даже больше, чем он бы сам хотел. И ко многим его действиям приковано особое внимание. Его увлечение актрисой Лорен Санчос, замеченное журналистами таблоидов, стоило ему брака с Маккензи Безос, продлившегося 25 лет. Точно такое же внимание - отчасти с подачи экс-президента Трампа, с которым у Безоса очень напряженные отношения, - приковано и к налоговым платежам миллиардера. А он их не платит. Почти. А иногда и совсем. Например, в 2007 году его состояние выросло на 3,8 млрд долларов, однако для налогообложения он предъявил доход в 46 млн долларов - убытки от инвестиций и налоговые вычеты, применяемые в США, позволяют это сделать. В результате платить ничего не пришлось в принципе. В 2011 году он не только повторил похожий трюк, но и получил налоговую льготу в 4 тысячи долларов на своих детей.

С 2006 по 2018 годы состояние Безоса выросло на 127 млрд долларов, но из этой суммы под налогообложение попало только 6,5 млрд долларов. С них он честно заплатил налоги по ставке 21%, то есть 1,4 млрд долларов. Получается, что совокупная персональная ставка подоходного налога для Джеффа Безоса - 1,1%. При этом все по закону, никто подкопаться не смог. Впрочем, и тут Джефф верен своим принципам. По его мнению, государству нечего делать ни в кармане гражданина, ни в его спальне. А тем, кому считает нужным, миллиардер помогает сам, - не случайно в этом году он возглавил список самых щедрых благотворителей США, сделав пожертвования в разные фонда на 10 млрд долларов.

Кстати

Журналисты американского издания ProPolitica получили конфиденциальные данные о доходах и налоговых платежах 25 богатейших граждан страны. В сумме их благосостояние с 2014 по 2018 год выросло на 401 млрд долларов. При этом они уплатили 3,4% федерального налога (или 13,6 млрд долларов). Наименьшие деньги, по данным ProPolitica, внес Уоррен Баффетт - 23,7 млн долларов при росте состояния на 24,3 млрд долларов. То есть его персональная ставка подоходного налога составила 0,1%.

Такая ситуация стала возможной потому, что в США рост стоимости активов сам по себе не считается доходом. Момент уплаты налога наступает только в случае их выгодной продажи. К тому же в стране есть приемы оптимизации налогообложения, что позволяет дополнительно сократить фискальную нагрузку.

Между тем в американском Сенате готовят налоговую реформу для самых богатых сограждан. Домохозяйства с доходом от 30 млн до 1 млрд долларов предлагают обложить налогом по ставке 2%, а с доходом больше 1 млрд долларов - 3%. По расчетам сенаторов, такая новация принесет казне 3 трлн долларов за 10 лет.

По подсчетам Bloomberg, в случае принятия такого закона, сотня богатейших американцев уже в этом году должна была бы заплатить 78 млрд долларов. В том числе Джеффу Безосу пришлось бы расстаться с 5,4 млрд долларов, главе Tesla Илону Маску - с 5,2 млрд долларов, основателю Microsoft Биллу Гейтсу - с 4 млрд долларов.

В то же время президент Джо Байден предлагает повысить максимальную налоговую ставку для самых богатых граждан США с 37 до 39,6%, а ставку налога на доход с капитала удвоить - с 20 до 39,6%, сообщало агентство Associated Press. Все это коснется только американцев с заработками от 1 млн долларов в год.

Возможна и отмена льготного налогового режима для управляющих в сфере прямых инвестиций. Их доход состоит из зарплаты и доли от роста управляемых ими активов. До сих пор для них применялась ставка 23,8%, что значительно ниже стандартного подоходного налога.

Президент США Джо Байден ожидает, что такая налоговая реформа принесет 1,5 трлн долларов за те же 10 лет. Цель президента вдвое ниже, чем ставят сенаторы. Однако в любом случае состоятельные американцы от таких перспектив совсем не в восторге и ищут способы избежать увеличения фискальной нагрузки.