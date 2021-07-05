Более 1,6 тысячи семей пострадали от торнадо на юго-востоке Чехии

Более 1,6 тысячи семьей пострадали от торнадо, обрушившегося на юго-восток Чехии в понедельник, 24 июня. Об этом сообщило чешское радио, передает ТАСС.

Скорость ветра достигала около 300 км/ч. Стихийное бедствие разрушило семь сел в Южноморавском крае. Шесть человек погибли. Многие лишились имущества. Около 180 жилых домов в районе бедствия не подлежат восстановлению. Свыше 1 200 зданий повреждены. Ущерб от стихийного бедствия пока оценивается в 15 млрд крон (около 588 млн евро).

Государство и гуманитарные организации, собравшие более миллиарда крон (39 млн евро) пожертвований, помогают пострадавшим.