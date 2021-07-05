Болгария введет с 8 июля обязательные ПЦР-тесты для российских туристов

Власти Болгарии вводят с 8 июля обязательное тестирование на коронавирус для туристов, прибывающих из России, Испании и с Кипра. Как заявил министр здравоохранения Стойчо Кацаров, это требование вводится в связи с негативным изменением эпидемиологической ситуации в этих странах.

Как отмечается в распоряжении минздрава, границы Болгарии путешественники из РФ, Испании и с Кипра смогут пересечь только при наличии действующего европейского цифрового ковид-сертификата или аналогичного документа, подтверждающего отрицательный результат проведенного за 72 часа до въезда ПЦР-теста. Это касается и тех, кто уже прошел вакцинацию. При отсутствии сертификата туриста могут отправить на 10-дневный карантин.

Напомним, в Болгарии все страны мира разделены на три группы: "зеленую", "оранжевую" и "красную". Путешественникам из последней группы въезд в Болгарию запрещен. Для туристов из стран, входящих в "оранжевую" группу, могут вводиться различные дополнительные требования.