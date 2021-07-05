Президент Владимир Путин подписал закон о зачислении в одну школу или детский сад братьев и сестер независимо от их прописки. Законом вносятся изменения во второй пункт 54-й статьи Семейного кодекса РФ. Напомним, до сих пор норма звучала так: "Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преимущественного приема на обучение... в государственные и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сестры".

А если у детей разное место жительства: в реальности или на бумаге - по регистрации? Ведь не секрет, что детей часто регистрируют по разным адресам (например, у бабушек или в дополнительной квартире, чтобы было легче потом оформить наследство). До сих пор, несмотря на явное родство, детей в таком случае могли зачислить в разные школы. Утро родителей в таких семьях превращалось в настоящий квест, когда детей нужно успеть развезти в школы по всему городу.

Теперь станет легче: брат пойдет за сестрой в любом случае. Приоритет - родственные связи, а не место жительства или регистрации.

Теперь во втором пункте 54-й статьи Семейного кодекса будет написано: "Ребенок имеет право преимущественного приема на обучение... в государственную или муниципальную образовательную организацию, в которой обучаются его полнородные или неполнородные брат и (или) сестра".

Кроме того, президент подписал еще один закон - о частичном освобождении детсадов и школ от разработки определенных документов. Изменения позволяют методистам, учителям и воспитателям при разработке основных программ пользоваться примерными учебными планами и рабочими программами, которые включены в примерную программу, а не разрабатывать новые методички.