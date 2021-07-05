Бургомистр Амстердама Фемке Халсема, представляющая партию "Зеленые левые", принесла официальные извинения за причастность города к работорговле. Свою речь градоначальница произнесла по случаю празднования Дня отмены рабства в Суринаме, который отмечается с 1863 года в этой бывшей колонии Нидерландов (кстати, независимость республика обрела только в 1975 году).

"Пришло время замуровать великую несправедливость колониального рабства в нашу городскую идентичность - с помощью откровенного и безоговорочного признания", - заявила мэр города после того, как выяснилось, что ее предшественники в XVI-XVIII веках извлекали огромную прибыль из работорговли. К покаянию градоначальницу явно подтолкнули события, произошедшие в мире за последний год, когда стало модным брать на себя вину за дискриминацию темнокожего населения.

Последовать примеру Халсемы могут также мэры Роттердама, Утрехта и Гааги, однако власти Нидерландов не готовы пойти на этот шаг. Ведь за признанием вины могут последовать и требования о компенсации со стороны пострадавших. Как отметили в Национальном институте истории рабства, "нельзя недооценивать символический эффект" сделанного мэром Амстердама заявления: прежде политики в Нидерландах так открыто не признавали вину, ограничиваясь лишь сожалением по поводу тех событий. Однако голландские власти опасаются, что это может привести к еще большей поляризации общества.