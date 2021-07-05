Бывший фермер из Пуэрто-Рико признан самым старым мужчиной в мире

Бывший фермер, занимавшийся выращиванием сахарного тростника в Пуэрто-Рико, был признан Книгой рекордов Гиннеса самым старым мужчиной в мире. Это произошло всего за несколько недель до его 113-летия. Эмилио Флорес Маркес родился 8 августа 1908 года в Каролине, Пуэрто-Рико. Когда Книга рекордов Гиннеса объявила о рекорде, ему исполнилось 112 лет и 326 дней.

В детстве Маркес, который был вторым по старшинству из 11 детей, отвечал за многие домашние дела и заботился о своих младших братьях и сестрах, а также помогал отцу на ферме. Он поливал сахарный тростник, загружал срезанные растения в вагоны для транспортировки. "Я был старшим из детей, поэтому делал все", - сказал Маркес. Он продолжал заниматься сельским хозяйством и, в конечном итоге, стал обеспечивать свою семью.

Маркес был женат на Андреа Перес 75 лет, до ее смерти в 2010 году. У пары было четверо детей. Согласно Книге рекордов Гиннеса, у него также пять внуков и пять правнуков. Сейчас Маркес живет в Рио-Пьедрас в Пуэрто-Рико, с двумя детьми. Долгожитель, почти потерявший слух, перенес операцию по имплантации кардиостимулятора, когда ему был 101 год, но он все еще силен и здоров, говорится в пресс-релизе организации.

До Маркеса рекордсменом был румын Думитру Комэнеску. Он умер 27 июня 2020 года, менее чем через месяц после получения записи о в Книге рекордов Гинееса, в возрасте 111 лет 219 дней.

Что касается женщин, то самой старой из ныне живущих людей на Земле - является 118-летняя Кане Такана. В настоящее время она живет в доме престарелых в японской Фукуоке. В марте ее внук сказал CNN, что Такана стремится побить рекорд старейшего из когда-либо живших людей, который удерживает Жанна Луиза Кальман, француженка, умершая в возрасте 122 лет.