Чем встретит Беловежская пуща гостей на Ивана Купалу

Если у вас с возрастом не пропал интерес к таинственным шорохам и загадочным сюрпризам природы, значит настало самое время посетить в ближайший вторник, 6 июля, "Беловежскую пущу", где состоится самый древний славянский праздник - вечер на Ивана Купалу, приглашает жителей и гостей Беларуси БЕЛТА.

В эту ночь, согласно преданиям, наши предки посвящали себя поиску цветка папоротника, открывающего в человеке уникальные способности: понимать разговор зверей и птиц, видеть русалок и наблюдать, как в лесу гуляют деревья. А, кроме того, существует поверье, что именно обладатель цветка был способен обнаружить невиданный клад.

Место, где можно погрузиться в атмосферу одного из сакральных праздников минувших эпох, выбрано руководством национального парка не случайно, поясняет агентство. Археологический музей под открытым небом отражает особенности развития материальной и духовной жизни древнего населения региона.

Гостей познакомят и с белорусскими традициями, научат плести купальские венки, которые потом можно будет пустить на воду. Запланирован даже мастер-класс по изготовлению кукол-мотанок. Обязательно будут и купальский костер, народные песни и хороводы. Расскажут посетителям и о целебных цветах и травах, приобретающих, по поверьям, в эту ночь волшебную силу. Обещают организовать и поиски заветной "папараць-кветкі".

Здесь каждого гостя будут угощать традиционной ухой и "праснаком" - старинным белорусским заменителем хлеба. Не обойдется торжественный летний вечер и без ароматного вкуса шашлыков, сала на палочках, драников, блинов с разнообразной начинкой и щедрым обилием других лакомств, предупреждают организаторы.

Между прочим, в обиходной речи жителей различных регионов Синеокой можно услышать более десятка названий этого праздника летнего солнцестояния. Наиболее распространённые из них: Купалье, Купалле, Купалинка, Иван Купала, Иванов день, Крес (от древнерусского "Кресъ"), Иван Травник.

Музейный комплекс под открытым небом в уникальном белорусском заповеднике, в который не раз приглашал в своих репортажах "СОЮЗ", удачно вписался в урочище около деревни Каменюки. Он отражает жизнь минувших поколений, начиная от финального палеолита двенадцать тысяч лет назад, и до IX века. Только здесь за один день любознательные путешественники смогут пройтись по тропинкам каменного века и отдохнуть на стоянке у костра бронзового, а затем заглянуть в дебри неолита.

Параллельно с научными изысканиями на уже исследованных участках памятника археологии мастера воссоздают стоянку древнего человека: жилые и хозяйственные постройки, соответствующие истории и культуре каждого периода. По археологическим данным, в частности, было воссоздано укрепленное городище, которое относится к VIII веку до нашей эры - V веку нашей эры. Вслед за ним появились древнегерманское подворье и поселение славян II-IV и V-IX веков нашей эры. Вскоре и они откроют свои двери для посетителей.

Кстати, сотрудники лесной охраны "Беловежской пущи" обнаружили не так давно на территории охотничьего хозяйства "Шерешевское" увитый реликтовым плющом участок леса - единственную вечнозеленую лиану в местных широтах. "Некоторые деревья обвиты плющим почти до самых верхушек, где-то он ковром стелется по земле. До настоящего времени таких обширных мест его произрастания в Беловежской пуще ученым известно не было", - констатировали в научном отделе. Ведь родиной плюща обыкновенного считаются субтропики Южной Европы и Северной Африки.