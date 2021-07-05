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05.07.2021 06:00
Рубрика: Власть

Чернышенко: РФ поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности

Текст: Евгения Думанская
Зампред правительства Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия по итогам прошлого года поднялась на пятое место в международном индексе кибербезопасности, что стало существенным ростом.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

"Это на 21 позицию выше по сравнению с предыдущим рейтингом", - рассказал Чернышенко.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Индекс сформирован Международным союзом электросвязи - специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий.

В исследовании участвовали 193 страны, оценка проводилась по разным аспектам национальных стратегий информационной-технологической безопасности - законодательным, организационным, техническим и другим. Индекс составлен из 82 вопросов по пяти направлениям.

Россия поделила пятую строчку рейтинга с Малайзией и ОАЭ.

"Безусловно нам есть куда стремиться - многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы", - говорит вице-премьер.

По результатам рейтинга у России есть потенциал роста в плане технических и организационных мер, по другим группам получены максимальные баллы.

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