Чернышенко: РФ поднялась на 5 место в международном индексе кибербезопасности

"Это на 21 позицию выше по сравнению с предыдущим рейтингом", - рассказал Чернышенко.
Индекс сформирован Международным союзом электросвязи - специализированным учреждением ООН в области информационно-коммуникационных технологий.
В исследовании участвовали 193 страны, оценка проводилась по разным аспектам национальных стратегий информационной-технологической безопасности - законодательным, организационным, техническим и другим. Индекс составлен из 82 вопросов по пяти направлениям.
Россия поделила пятую строчку рейтинга с Малайзией и ОАЭ.
"Безусловно нам есть куда стремиться - многие решения и проекты в сфере кибербезопасности еще предстоит реализовать, а следовательно и обеспечить более высокие позиции в рейтинге в ближайшие годы", - говорит вице-премьер.
По результатам рейтинга у России есть потенциал роста в плане технических и организационных мер, по другим группам получены максимальные баллы.