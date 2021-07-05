Новости

Врачи предостерегли от курения после вакцинации от коронавируса 05:06
В Минпромторге поддержали обязательную вакцинацию в промышленности 04:52
Роспотребнадзор: В РФ увеличилось число инфекционных заболеваний в 2020 году 04:28
Во Флориде снесут оставшиеся части обрушившегося дома 03:57
Диетолог Минздрава посоветовал пациентам с COVID-19 заменить мясо рыбой 03:37
На западе Канады зафиксировали уже 180 лесных пожаров 03:15
Неизвестные взломали аккаунты в созданной командой Трампа соцсети 03:07
До 47 увеличилось число погибших при крушении самолета ВВС Филиппин 02:42
После оползня в городе Атами 113 человек пропали без вести 02:41
Эксперты назвали регионы с самыми высокими доходами населения 02:12
В Гидрометцентре рассказали о погоде в ЦФО на этой неделе 02:02
Пентагон опроверг информацию об обстреле американской базы в Сирии 01:28
В Омской области ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан 01:26
Космонавты КНР успешно завершили семичасовые работы в открытом космосе 01:13
В США заявили о готовности использовать третьи дозы вакцин от COVID-19 00:23
МЧС Азербайджана не фиксировало аварий по нефтяной инфраструктуре на Каспии 04.07.2021
Экс-чемпион UFC Фабрисио Вердум вызвал на бой Федора Емельяненко 04.07.2021
Названы пять способов определения свежести яиц 04.07.2021
Мазепин получил три штрафных балла по итогам Гран-при Австрии 04.07.2021
Американец побил мировой рекорд, съев 76 хот-догов за 10 минут 04.07.2021
Премьер-министр Люксембурга госпитализирован с коронавирусом 04.07.2021
Москва запустила новые односекционные трамваи 04.07.2021
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19 04.07.2021
Полина Кнороз победила в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" 04.07.2021
В Москве центр реабилитации "Солнце мое" оказался под угрозой закрытия 04.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Отдых в Крыму : Впечатления из жизни отдыхающих
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
Член-корреспондент РАН Валентин Фадеев: Ученые ищут секрет "умного" инсулина
05.07.2021 03:37
Рубрика: Общество

Диетолог Минздрава посоветовал пациентам с COVID-19 заменить мясо рыбой

Во время лечения коронавируса и на этапе восстановления после болезни стоит заменить мясо рыбой и молочными продуктами. Такой совет дал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Фото: iStock
Названы пять признаков непригодной для еды рыбы

Он пояснил, что во время болезни нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров. "Для синтеза антител нужен полноценный белок, но не загружая организм такими трудно перевариваемыми продуктами, как мясо в различном виде, особенно жареное", - цитирует ТАСС академика.

Рыба и молочная продукция легче усваиваются, а по полноценности белка они эквивалентны мясу. Это поможет лучше функционировать организму, а также поспособствует выработке антител к вирусу, рассказал Тутельян. Он подчеркнул, что питание для восстановления после COVID-19 должно быть полноценным, голодать нельзя.

Во время болезни также рекомендуется пить много воды. Можно употреблять минеральную воду, но не газированную. Диетолог отметил, что на этапе детоксикации водный режим очень важен, необходимо выпивать не меньше двух литров жидкости. Это важно и после выздоровления - для восстановления.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Иннопром-2021
Иннопром-2021
Песков призвал к ответственности в плане вакцинации от коронавируса
Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах выросло до 45
Moet Hennessy напишет на этикетках "игристое вино" по закону РФ
Главный инфекционист США назвал особенности индийского штамма COVID-19
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"