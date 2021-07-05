Диетолог Минздрава посоветовал пациентам с COVID-19 заменить мясо рыбой

Во время лечения коронавируса и на этапе восстановления после болезни стоит заменить мясо рыбой и молочными продуктами. Такой совет дал главный внештатный диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Он пояснил, что во время болезни нужно готовить легкоусвояемую пищу с меньшим содержанием животных жиров. "Для синтеза антител нужен полноценный белок, но не загружая организм такими трудно перевариваемыми продуктами, как мясо в различном виде, особенно жареное", - цитирует ТАСС академика.

Рыба и молочная продукция легче усваиваются, а по полноценности белка они эквивалентны мясу. Это поможет лучше функционировать организму, а также поспособствует выработке антител к вирусу, рассказал Тутельян. Он подчеркнул, что питание для восстановления после COVID-19 должно быть полноценным, голодать нельзя.

Во время болезни также рекомендуется пить много воды. Можно употреблять минеральную воду, но не газированную. Диетолог отметил, что на этапе детоксикации водный режим очень важен, необходимо выпивать не меньше двух литров жидкости. Это важно и после выздоровления - для восстановления.