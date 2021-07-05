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Рубрика: Экономика

Доллар сдаст позиции: Дан прогноз на август

Текст: Георгий Панин
Первые шесть месяцев этого года для отечественной валюты стали очень результативным временем.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

С опорой на нефть и общее положительное отношение к риску рубль сумел удержаться от провалов, обновить в ряде случаев локальные максимумы и по итогу даже подорожать. Он окреп на 1,8 процента к доллару и на 5,2 процента - к евро.

Фото: iStock
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Специально для "Российской газеты" Андрей Лобода, экономист, официальный представитель социального проекта Humanity, назвал факторы, влияющие на рубль, и дал прогноз на конец года:

- Если бы не было всеобщего оптимистичного настроения участников рынка и ралли в нефти, мало что рублю удалось сделать. Но черное золото дорожало на ожиданиях спроса и тянуло рубль за собой.

Цена фьючерса за баррель Brent с поставкой в августе по итогам торгов прошедшей недели впервые с 2018 года достигла отметки 76,06 доллара. Вероятно, 5 июля министрам стран-участниц соглашения ОПЕК+ удастся договориться об увеличении добычи нефти в августе. И позиция ОАЭ будет нивелирована. Участники рынка считают, что до конца лета будет наблюдаться дефицит предложения нефти. Это значит, что очень комфортный уровень для России в 70-80 долларов сегодня вполне устойчивый.

Эти цены сопоставимы с началом июля 2018 года. А три года назад доллар торговался в диапазоне 62,50-67,50 рубля. К середине октября 2014 года при схожей цене на нефть курс доллара составлял 40,94 рубля. Сегодня при выходе страны из рецессии на фоне пандемии справедливый курс доллара мог бы составлять 45 рублей. То есть 28 рублей надбавки к цене составляют политическая премия из-за санкционного давления Запада на Россию.

Если перейти к политике сильного рубля, то весомая победа над инфляцией будет одержана в течение календарного года. Но, к сожалению, со слабым рублем легче выходить из рецессии и преодолевать очередные геоэкономические нападки наших западных друзей и партнеров. Однако слабый рубль разогнал инфляцию и болезненно влияет на социально незащищенные слои населения. Сложившаяся ситуация просто феноменальная: очень слабый рубль и слишком комфортные экспортные цены на российское сырье - настоящий праздник для Минфина РФ и российских экспортеров. Придет ли праздник на улицу к простым гражданам - покажет время. И есть весомые основания на добрые перемены.

Яркая риторика Банка России проявляется все отчетливее. Важный фактор, уже влияющий на ужесточение денежно-кредитной политики, это рост ценовых ожиданий компаний, особенно в рознице и промышленности. Рынок ожидает, что цены могут подскочить почти на 12 процентов. Сегодня мы наблюдаем рост кредитования бизнеса, а вот из банковских депозитов население вышло еще полтора года назад. Вероятно, ЦБ в июле поднимет ставку сразу до 6 процентов.

При отсутствии непрогнозируемых шоков, уже к августу мы увидим доллар на отметке 70-72 рубля, а евро в диапазоне 85-86 рублей.

Но и это не предел укрепления российской валюты. Президент Владимир Путин 3 июля утвердил Стратегию национальной безопасности России. Один из ее ключевых пунктов - сокращение использования доллара США во внешнеэкономической деятельности страны во благо обеспечения экономической безопасности России. По сути, это сигнал для долгожданного перехода к политике сильного рубля, который будет иметь колоссальный положительный социальный и экономический эффект.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Исторически считается, что второе полугодие для рубля более сложное, чем первое. Это значит, что поход доллара к 68-70 рублям к концу года может и не состояться, как бы ни рвалась нефть вверх.

Есть еще и интересы внутренних производителей, и некие логичные рамки, и инфляция, которую пока не удается взять под контроль. Да, пока баррель дорогой, российский бюджет может быть спокоен. Но вполне может оказаться, что затяжная пандемия и ее проблемная третья волна принесут дополнительные риски. Тогда ставка сместится на экспортеров, а им выгоднее слабая нацвалюта. В конце концов, компании, продающие продукцию за рубеж, несут финансы в казну. И их интересы тоже нужно будет учитывать.

Однако при успешном выходе страны из рецессии и умеренно позитивной геоэкономической обстановке в мире доллар может сдать свои позиции до конца этого года до отметки 67-68 рублей, а евро, вероятно, мы увидим в диапазоне 82-84 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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