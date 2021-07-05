1. Внести в Положение о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 20 сентября 2010 г. N 1137 "Об утверждении Положения о ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, N 39, ст. 4923; 2012, N 53, ст. 7865; 2016, N 30, ст. 4905; 2017, N 51, ст. 7790; 2018, N 28, ст. 4200; 2019, N 24, ст. 3060; 2020, N 22, ст. 3471), следующие изменения:

а) пункт 191 изложить в следующей редакции:

"191. Таможенные операции, связанные с помещением под таможенные процедуры вывозимых из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, и ввозимых в Российскую Федерацию из этих государств товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, осуществляются на специализированных таможенных постах, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 4 Положения о ввозе и вывозе драгоценных металлов.

Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, осуществляется уполномоченными на проведение государственного контроля должностными лицами Федеральной пробирной палаты исключительно в зонах таможенного контроля, созданных в местах нахождения специализированных таможенных постов, в компетенцию которых входит совершение таможенных операций в отношении таких товаров.

Государственный контроль при вывозе из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, товаров, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, осуществляется уполномоченными на проведение государственного контроля должностными лицами Федеральной пробирной палаты в зонах таможенного контроля, созданных в местах нахождения специализированных таможенных постов, в компетенцию которых входит совершение таможенных операций в отношении таких товаров, а также в помещениях территориальных органов Федеральной пробирной палаты, расположение, обустройство, оборудование и материально-техническое оснащение которых соответствует требованиям, установленным Федеральной пробирной палатой.

В целях осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов, драгоценных камней и сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, Федеральная пробирная палата вправе проводить отбор проб и (или) образцов драгоценных металлов и драгоценных камней для исследования, проведения испытаний и экспертиз в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.";

б) пункт 192 изложить в следующей редакции:

"192. Оценка стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней в виде вставок, содержащихся в вывозимых из Российской Федерации в государства, не входящие в Евразийский экономический союз, товарах, указанных в таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, осуществляется Федеральной пробирной палатой в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.";

в) в пункте 193:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"193. Документы, необходимые для осуществления государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 и таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, представляются субъектами рынка, имеющими право осуществлять операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Документы, подготовленные по результатам государственного контроля при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных металлов и драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 и таблицах 1 и 3 раздела 2.10 перечня, оформленные в соответствии с правилами, предусмотренными приложением N 2 к Положению о ввозе и вывозе драгоценных камней и приложением N 2 к Положению о ввозе и вывозе драгоценных металлов, выдаются на бумажном носителе либо в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.";

г) пункт 20 изложить в следующей редакции:

"20. Таможенные операции, связанные с помещением под таможенные процедуры ввозимых в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозимых из Российской Федерации в эти государства как необработанных, так и частично обработанных природных алмазов (коды TH ВЭД ЕАЭС 7102 10 000 0, 7102 21 000 0, 7102 31 000 0), осуществляются на специализированных таможенных постах, расположенных в г. Москве или на территории свободного порта Владивосток, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами "а" и "б" пункта 5 Положения о ввозе и вывозе драгоценных камней.";

д) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

"201. Государственный контроль при ввозе в Российскую Федерацию из государств, не входящих в Евразийский экономический союз, и вывозе из Российской Федерации в эти государства драгоценных камней, указанных в разделе 2.9 перечня, осуществляется уполномоченными на проведение государственного контроля должностными лицами федерального казенного учреждения "Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, хранению, отпуску и использованию драгоценных металлов и драгоценных камней (Гохран России) при Министерстве финансов Российской Федерации" в зонах таможенного контроля, созданных в местах нахождения специализированных таможенных постов, в компетенцию которых входит совершение таможенных операций в отношении таких драгоценных камней.".

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин